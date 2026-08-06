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新代上半年賺逾四股本

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

全球智慧製造解決方案廠商新代（7750）昨（5）日公告第2季財報，受惠AI帶動智慧製造需求升溫，單季稅後純益18.95億元、年增2.17倍，每股純益27.95元，營收與獲利同步改寫歷史新高；累計上半年稅後純益29.69億元，每股純益42.53元。

展望後市，新代除持續受惠高階CNC控制器需求成長外，也積極布局機器人市場，攜手子公司聯達智能及策略夥伴華沿機器人，推動CNC與機器人的協同應用，並導入AI技術，目標三年內完成1萬台CNC上下料機器人應用，成為未來營運重要成長引擎。

法人指出，AI浪潮加速製造業智慧化轉型，市場對高精度、高穩定性控制系統需求持續增加，新代高階產品滲透率穩步提升，並帶動機器人等新興應用快速放量。三方合作將透過標準化整合，打造「出機即用」的智慧製造方案，降低導入門檻，加速智慧工廠普及。

為因應全球需求成長，新代同步擴充產能。蘇州新廠預計今年第4季啟用，馬來西亞二廠則規劃明年第2季投產，支援印度、土耳其等新興市場需求，提升全球供應與交付能力。此外，新代也公告對子公司蘇州聯達現金增資，強化中國市場機器人及雲端產品布局，持續擴大全球智慧製造版圖。

CNC 每股純益 機器人

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