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啓碁財報／三大事業群同步成長 上半年每股賺5.75元創同期新高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網通大廠啓碁（6285）5日舉行董事會通過上半年財報，啓碁第2季每股純益3.39元，創歷史新高，上半年每股純益5.75元，創同期新高，法人看好下半年營運審慎樂觀，可望持續成長。

啓碁第2季營收394.38億元，季增35.3%、年增43.5%，毛利率13%、低於上季13.8%，稅後純益16.3億元、季增43.9%，每股純益3.39元，創歷史單季新高；上半年營收685.94億元，毛利率13.32%，高於去年同期11.9%，營業利益34.3億元，年增78.6%，歸屬母公司業主淨利為27.6億元，年增95.7%，每股純益5.75元，創歷史同期新高。

啟碁今年受惠三大事業群同步成長，低軌衛星、高階網通及車用需求強勁，美系低軌衛星客戶終端需求拉貨強勁。啓碁表示，持續深化AI技術布局，於AI-RAN、AI Router、垂直整合應用、車用模組及光學交換器等領域；亦加速推進800G交換器產品開發，為中長期營運發展奠定堅實基礎

啟碁 財報 營收

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