啓碁財報／三大事業群同步成長 上半年每股賺5.75元創同期新高

金控配息版圖第2季大翻盤。13家上市金控6月底自結淨值攀升到6.5兆元、單季暴增9,670億元，兩大數字同寫史上新高；國泰金（2882）、富邦金（2881）就撐起近六成增量，帶動壽險金控躍居成長主力，為明年配息增添底氣。

2026-08-05 22:03