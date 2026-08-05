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偉詮電營收／7月4.04億元、年增42.9% 站上歷史次高

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
偉詮電董事長林錫銘。聯合報系資料照
偉詮電董事長林錫銘。聯合報系資料照

偉詮電（2436）於5日公布7月業績，創單月歷史次高，也是近6個月高點。

偉詮電7月合併營收為4.04億元，月增8.4%，比去年同期成長達42.9%。該公司累計前七月合併營收為26.11億元，比去年同期成長30.1%。

目前偉詮電有USB PD晶片與風扇散熱馬達控制IC這兩大產品線。該公司表示，成長動能主要是伺服器風扇散熱馬達控制IC出貨量增加。

偉詮電先前提到，該公司2022年併購陞達科，經過3年多的經營，合併綜效顯著，並已於去年9月透過換股完成百分之百收購。該公司繼Power IC產品線之後，Motor IC產品線也已站穩腳步，兩者業績已平分秋色。由於兩家公司在馬達控制IC產品線領域，於產品、技術、客戶有互補效應，且整合後在產品生產更具規模與彈性安排，更重要的是應用於當前熱門的AI 伺服器散熱領域，因此預期今年Motor IC產品線營收將超越Power IC。

偉詮電強調，該公司將把握AI成長機會，努力在智慧風扇控制IC領域取得領先地位，並持續尋求併購標的。

偉詮電 營收 歷史

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