新代財報／第2季獲利18.95億元 EPS 27.15元

全球智慧製造解決方案領導廠商新代（7750）5日公告第2季財報，單季獲利18.95億元、年增2.17倍，每股純益27.15元。展望前景，該集團正加速CNC與機器人的協同應用與AI技術落地，並設定未來三年內達成1萬台CNC上下料機器人應用導入的策略目標，挹注營運增長可期。

法人指出，新代延續近年來的強勁成長動能，第2季獲利表現進一步上攻，單季營收82.6億元、年增1.07倍；單季稅後純益為18.95億元、年增2.17倍，純益27.15元，季營收、獲利雙創歷史新高；累計今年上半年獲利29.69億元，每股純益42.53元。

法人表示，AI浪潮正加速製造業邁向全面轉型，市場對高精度與高穩定性控制系統的需求持續提升，帶動新代高階產品滲透率穩步成長，並進一步推動機器人等新興應用展現顯著動能。

為深化關鍵技術整合，新代攜手子公司聯達智能及策略夥伴華沿機器人展開深度合作，共同打造更完整的自動化解決方案，加速CNC與機器人的協同應用與AI技術落地。

三方已設定，未來三年將達成1萬台CNC上下料機器人應用導入的策略目標；透過新代與華沿的研發整合，實現機器人在工具機端的標準化配置，使設備達成「出機即用」，大幅降低導入門檻，進一步促進智慧製造生態系成形。

同時，為支撐全球營運並建構具韌性的供應體系，新代正積極擴充產能；其中，蘇州新廠預計今年第4季啟用，馬來西亞二廠也訂明年第2季投產，屆時可支援印度和土耳其應用市場成長，進一步提升區域服務效率與交付能力。

另外，新代5日為重要子公司蘇州聯達自動化設備公告現金增資事宜，增資資金用途是為強化新代集團於中國大陸市場之機器人與雲端產品布局。