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義隆上半年EPS 5.53元 派發股息

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

義隆（2458）昨（5）日召開法說會，公布第2季獲利季增逾二成，每股純益3.07元，上半年大賺逾半個股本，每股純益5.53元，董事會決議派發今年上半年度每股現金股利4.426元。

展望後市，義隆表示，受記憶體與CPU等關鍵零組件缺貨漲價衝擊買氣影響，下半年PC市場需求可能會比上半年弱一些，該公司會持續與客戶保持聯絡，不管是短單或急單，都會全力配合。該公司第2季AI相關產品線營收比重已達12％，預期本季AI相關業績占比應會持續提高。

義隆結算，第2季歸屬母公司業主淨利8.79億元，季增24.7％，年增149％，每股純益3.07元。上半年毛利率為47.5％，年減1.6個百分點；歸屬母公司業主淨利15.84億元，年增75.6％，每股純益5.53元。

報價方面，義隆董事長葉儀晧指出，由於晶圓代工與封裝都漲價，該公司已從7月開始漲價，依照客戶與產品線不同，調整幅度約5％至10％以上。

針對無人機業務，義隆相關產品線已從IC進一步切入模組與AI Box出貨，葉儀晧說，平均銷售單價因此提高。同時，義隆對雷虎方面也已開始出貨。

義隆 股息 每股純益

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