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凡甲上半年EPS 9.08元 群光5.06元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

凡甲（3526）昨（5）日公布第2季稅後純益2.9億元，雖然季減5.8%，仍是同期新高，年增7.4%，每股純益4.38元；上半年稅後純益5.98億元，年增11.89%，每股純益9.08元。

展望後市，凡甲表示，下半年進入出貨旺季，並以AI伺服器連接器與連接線為出貨主力，尤其市場對高功率、大電流、高速高頻連接器與連接線需求強烈，該公司在AI高毛利產品出貨比重將持續擴大。

【記者劉芳妙／台北報導】群光（2385）昨日公布第2季稅後純益22.41億元，為六季來高點，季增54%，年增4%，主要受惠業外轉投資評價利益貢獻，每股純益3.06元；上半年稅後純益36.97億元，年減1.3%，每股純益5.06元。群光公布7月營收70.57億元，月減10.5%，年減12%。

群光 每股純益 伺服器

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