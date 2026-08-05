啓碁上半年EPS 5.75元

網通大廠啓碁（6285）昨（5）日公布第2季獲利創單季歷史新高，並較前一季大增逾44%，每股純益3.39元；上半年大賺逾半個股本，較去年同期將近翻倍成長，每股純益5.75元，為同期最佳，下半年可望持續成長。

啓碁結算，第2季營收394.38億元，季增35.3%，年增43.5%；毛利率13%，低於前一季的13.8%；稅後純益16.3億元，季增44.2%，每股純益3.39元。

啓碁累計上半年營收685.94億元；毛利率13.32%，高於去年同期11.9%；營業利益34.3億元，年增78.6%；歸屬母公司業主淨利27.6億元，年增95.7%，每股純益5.75元，創歷史同期新高。

啓碁今年受惠三大事業群同步成長，低軌衛星、高階網通及車用需求強勁，美系低軌衛星客戶客戶終端需求拉貨強勁，帶旺營運走高。

啓碁表示，持續深化AI 技術布局，於AI-RAN、AI Router、垂直整合應用、車用模組及光學交換器等領域。此外，也將加速推進800G交換器產品開發，為中長期營運發展奠定堅實基礎。

另一家網通廠智易也公布第2季毛利率15.2%，高於去年同期15%；稅後純益7.43億元，季增8%，年增12.6%，每股純益3.38元，為歷史同期新高，單季次高。

智易累計上半年營收266.66億元，年增1.9%；毛利率15.2%，與去年同期持平；稅後純益14.32億元，年增6.9%，每股純益6.5元，創同期新高。