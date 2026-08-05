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儒億上半年EPS 2.23元 中鋼構1.44元
儒億（6604）公布第2季財報，上半年營收10.83億元，比去年同期9.77億元，年增10.8%，稅後純益9,755萬元較去年同期的3,913萬元，大幅成長149.3%，每股純益（EPS） 2.23元也較去年同期的1.01元大增。
中鋼構（2013）昨（5）日公告上半年財報，上半年營收雖然年減逾一成，但累計稅後純益2.8億元、年增逾5%，每股純益（EPS）1.44元；主要受惠於高毛利工程占比提升、接單品質改善及強化工程管理效率，有效維持競爭力。
法人指出，中鋼構上半年營收雖然受到部分工程施工節奏影響而下滑，但毛利率仍維持約5%，優於去年同期，反映公司承攬案件品質提升，以及高附加價值工程占比增加，對獲利形成支撐。
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