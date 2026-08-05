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全家上半年EPS 3.69元 揚秦2.9元
全家（5903）昨（5）日公布第2季財報，第2季稅後純益為5.5億元，年增57.1%，每股純益（EPS）為2.46元；上半年稅後純益為8.2億元，年增7.2%，EPS為3.69元，上半年獲利為同期新高。
全家董事會同步決議推選內田慎治出任副董事長。內田慎治曾任FamilyMart Co., Ltd.海外事業部顧問，並曾任7-Eleven中國董事長，市場看好其豐富的零售管理及海外市場經驗，有助全家拓展海外布局並優化營運策略。
揚秦國際企業（2755）董事會昨（5）日通過第2季財報，單季稅後純益0.74億元，年增37.1%，獲利創單季歷史新高紀錄，每股純益（EPS）為1.58元。揚秦上半年稅後純益1.35億元，年增29.7%，上半年獲利也改寫掛牌以來歷史新高。今年上半年度EPS為2.9元，隨著營運規模擴大，上半年度營收大幅成長，展現穩健營運成果。
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