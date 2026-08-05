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世紀風電上半年EPS 9.3元 視陽8.45元
世紀風電（2072）5日公告，第2季稅後純益7.88億元，年增70.8%，每股純益4.11元；累計今年上半年稅後純益16.92億元，年增91%，每股純益9.3元，創下歷史同期新高。
另，世紀風電指出，為與股東及時共享營運成果，首度啟動半年配，董事會通過上半年盈餘分配案，決議配發每股現金股利6元，現金股利發放率約68%。
隱形眼鏡廠視陽（6782）昨（5）日公告第2季財報，受惠於生產良率提升、規模經濟效益發酵及高毛利彩片產品比重提高，第2季毛利率攀升至48.79%，年增超過2個百分點為歷史高點，帶動稅後純益2.92億元、年增56.6%，每股純益（EPS）4.63元，同步改寫單季歷史新高。視陽上半年稅後純益5.33億元，年增40%，EPS為8.45元，亦創下同期新高。
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