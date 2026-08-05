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中華電攻AI 傳捷報

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信。 中華電／提供
中華電信。 中華電／提供

中華電信（2412）全面進擊AI商機，目前資通訊業務簽約金額已超越去年全年，美國市場受惠AI供應鏈營收年增1,157%；崙坪AIDC將加入營運，已有大型雲端供應商（CSP）客戶預約；證交所進駐台中AIDC，可望建起新金融圈，並強化IOWN佈局，奠定亞太AI樞紐定位。

中華電信日前已公布第2季每股純益1.38元，上半年每股純益2.68元，均超越財測高標，董事長簡志誠表示，對達成全年營運目標深具信心。

中華電信昨（5）日舉行線上法說會，總經理林榮賜表示，集團內精測、中華立鼎分別鎖定AI半導體測試及AI供應鏈商機。

林榮賜指出，中華電智慧手機用戶5G滲透率亦48.8%，固網寬頻1Gbps以上用戶年增61%，世足賽轉播成功，推升影視訂閱數來到全年高點。

企業客戶事業群是重要成長引擎。林榮賜指出，受大數據、資安及IDC等業務成長帶動，資通訊營收年增32%，上半年取得資通訊業務簽約金額年增八成，已達2025年全年水準，包含AIDC專案與基礎設施，台電儲能、智慧監控以及金融機構雲端加密分持服務案。

中華電海外布局同步亮眼，林榮賜表示，美國及東南亞地區大型資通訊專案交付，國際電信事業群營收年增79%。德州大型AI供應鏈專案帶動美國市場營收年增1,157%，累積在手訂單超過數十億元。

中華電 資通訊 雲端

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