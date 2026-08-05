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日企擴產AI材料 榮星沾光

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

全球AI資料中心建設熱潮推升光通訊需求，日本古河電氣工業（Furukawa Electric）宣布，將投入約1,000億日圓，在日本、美國、巴西及印度擴充光纖與光纜產能，與古河合作布局AI材料的榮星（1617）可望同步受惠。

古河電工日前指出，在AI資料中心建置強勁成長下，預估高品質光纖電纜中長期需求將大幅增長，且目前訂單能見度良好，為了因應市場需求，將啟動新一波擴產計畫，於日本、美國、巴西及印度增建廠房並導入新設備，總投資金額約1,000億日圓，並於2028年陸續投產，目標產能將較2025年末倍增。

事實上，日本光纖產業近期掀起新一波擴產潮。另一大廠Fujikura同樣在今年5月宣布，將於日本及美國投資最高3,000億日圓擴充光纜產能，其中美國投資金額高達2,600億日圓，主要鎖定AI資料中心建設需求，相關新產能預計2030年起陸續開出，目標將光纜產能提升至2022年度的四倍。

古河電工為日本電線電纜業「御三家」之一，旗下百分百子公司「古河電磁線株式會社」是榮星第二大股東。在古河積極投入高速光纖布局下，與古河合作逾十年的榮星可望成為古河集團在台AI材料基地。

榮星近年積極調整產品結構，年報揭露的新產品已涵蓋半導體用漆包線、高Q高頻高效能絞線、特殊合金及複合導體漆包線，以及機器人馬達、電動車馬達用線等，產品應用由傳統工業設備延伸至AI伺服器、機器人及新能源領域。

法人指出，AI伺服器功率持續提升，帶動電源供應器、DC-DC模組、電感、變壓器及散熱風扇等零組件朝高效率、高可靠度設計發展，也推升高耐熱、低損耗特殊漆包線需求。榮星提前布局相關產品，可望受惠AI伺服器電源系統升級趨勢。

此外，榮星持股逾九成的榮星科技亦是市場關注焦點，榮星科技成立於2020年。法人認為，隨全球AI資料中心持續擴建，光纖、光通訊及高散熱材料需求將同步成長，古河電工啟動大規模擴產，除反映產業景氣持續向上，也有助帶動台灣合作供應鏈商機，榮星在高階特殊線材、陶瓷基板及AI材料布局，有望隨AI基建需求擴張而受惠。

材料 光纖 印度

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