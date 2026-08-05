精密零組件廠千附精密（6829）訂單一波波，今年營運動能持續升溫，千附精密近年積極布局量子科技，成功切入量子電腦超低溫真空腔體供應鏈，目前第二套專案預計本季出貨，象徵產品已由研發驗證逐步邁向持續交貨階段。

另外，千附精密的第二成長引擎美國軍工訂單也自7月起恢復拉貨，美國國防部大舉採購愛國者飛彈，除了擴大供應鏈零組件量能外，整體需求擴大三到四倍。

在科技與國防兩大高值化產品帶動下，法人看好第3季營收可望續創高，下半年毛利率挑戰重返30%，營運正式邁入新一波成長循環。

由於量子電腦必須在接近絕對零度環境運作，對超低溫真空腔體的加工精度與製造能力要求極高，市場進入門檻高，也讓相關產品具備高附加價值。

法人指出，全球科技大廠持續加大量子運算投資，量子電腦已成為AI之外另一項備受關注的新世代運算技術，隨著相關設備逐步由研發走向商業化，具備關鍵零組件供應能力的廠商可望優先受惠。千附精密已成功取得國際客戶訂單，未來若客戶持續擴充設備，可望帶動量子業務成為新的長期成長引擎。

除量子電腦外，軍工業務也開始回溫。公司表示，上半年受到美國軍工客戶內部作業影響，部分訂單遞延，如今已於7月恢復正常出貨，且後續拉貨具有延續性，可望挹注第3季營收。

值得注意的是，美國近期連續擴大飛彈產能投資。繼日前與洛克希德馬丁簽署最高586億美元愛國者飛彈生產合約後，美國國防部近日再與洛克希德馬丁及諾斯洛普格魯曼簽署逾30億美元框架協議，擴充愛國者與薩德飛彈關鍵零組件供應鏈，目標將愛國者飛彈產能提高至目前約三倍、薩德系統提升至4倍，以因應俄烏戰爭及中東衝突持續消耗的飛彈庫存。

業界指出，千附精密長期為美國愛國者飛彈供應鏈的重要精密零組件供應商，隨著美國持續提高飛彈產量，相關供應鏈需求可望同步增溫，加上軍工產品毛利率相對較高，將有助於公司產品組合持續優化。

千附精密今年上半年營收11.71億元，年增43%，主要受惠半導體設備及量子電腦產品出貨成長，半導體相關產品營收占比可望提升至65%至70%。隨著量子電腦訂單持續放量、軍工拉貨恢復，加上高毛利產品比重提高，公司下半年毛利率目標重返30%，市場看好量子科技與國防產業雙引擎，可望成為推升未來數年營運新動能。