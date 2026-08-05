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東陽7月營收年增22% 海悅增9.8倍
汽車零組件大廠東陽（1319）昨（5）日公告7月營收20.3億元，年增22.7%，寫同期新高；累計前七月合併營收133.3億元，年減10.2%，衰退幅度逐漸收斂。
東陽公司指出，國際局勢仍具挑戰，但自5月起汽車零組件銷美關稅由27.5%調降至15%，市場不確定因素降低，產業競爭更趨於公平，有利市場發展及接單。
雖目前仍屬汽車碰撞件的傳統淡季，客戶下單與拉貨動能已逐步加溫中，東陽持續展現穩健營運韌性，並強化核心競爭優勢，優化全球產能配置，全力滿足客戶旺季訂單需求，掌握市場復甦與成長契機。
海悅（2348）昨（5）日公告，7月營收20.77億元，年增982.2%，累計今年前七月營收51.94億元，年增50.8%。海悅表示，主要因台北「敦仰」、新北「A3光點」與高雄「達麗未來市」持續挹注完工交屋認列，推升營收。海悅表示，下半年營運動能逐步增強，始於6月同時啟動台北「敦仰」、新北「A3光點」與高雄「達麗未來市」完工交屋認列，大幅貢獻營建收入。
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