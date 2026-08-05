聽新聞
0:00 / 0:00

東陽7月營收年增22% 海悅增9.8倍

經濟日報／ 記者邱馨儀朱曼寧／台北報導

汽車零組件大廠東陽（1319）昨（5）日公告7月營收20.3億元，年增22.7%，寫同期新高；累計前七月合併營收133.3億元，年減10.2%，衰退幅度逐漸收斂。

東陽公司指出，國際局勢仍具挑戰，但自5月起汽車零組件銷美關稅由27.5%調降至15%，市場不確定因素降低，產業競爭更趨於公平，有利市場發展及接單。

雖目前仍屬汽車碰撞件的傳統淡季，客戶下單與拉貨動能已逐步加溫中，東陽持續展現穩健營運韌性，並強化核心競爭優勢，優化全球產能配置，全力滿足客戶旺季訂單需求，掌握市場復甦與成長契機。

海悅（2348）昨（5）日公告，7月營收20.77億元，年增982.2%，累計今年前七月營收51.94億元，年增50.8%。海悅表示，主要因台北「敦仰」、新北「A3光點」與高雄「達麗未來市」持續挹注完工交屋認列，推升營收。海悅表示，下半年營運動能逐步增強，始於6月同時啟動台北「敦仰」、新北「A3光點」與高雄「達麗未來市」完工交屋認列，大幅貢獻營建收入。

東陽 海悅 汽車零組件

延伸閱讀

東陽營收／7月合併20.36億元、年增23% 創同期新高

東陽營收／7月20.36億元 創同期新高

海悅營收／下半年營運動能轉強 7月20.77億、年增982％

聚陽7月營收年增7% 近四月新高

相關新聞

鴻海7月營收衝上9,465億新高！年增54.19% 本月叩關兆元

鴻海昨（5）日公布7月合併營收首度突破9,000億元大關、達9,465.1億元，創單月歷史新高，月增15.18%，年增54.19%，反映AI產品出貨強勁，以及非蘋客戶新機拉貨效應，並刷新台股上市櫃公司單月營收紀錄。

信驊犀利！Q2賺逾四股本 上半年EPS 78.28元...同期最佳

股王信驊昨（5）日公告第2季稅後純益18.41億元，大賺逾四個股本，創單季歷史新高，季增30.2%，並較去年同期暴增1.88倍，每股純益40.87元；上半年稅後純益32.55億元，較去年同期激增1.14倍，每股純益78.28元，為同期最佳。

信驊營運衝鋒之際 花1.8億參與M31私募

信驊營運衝鋒之際，持續深化AI伺服器供應鏈布局，昨（5）日宣布參與矽智財（IP）廠M31私募，每股353元認購53萬股普通股，總投資金額約1.87億元，取得約1.24%股權。

大立光7月營收勁揚三成 Q3毛利率有望突破50%大關

光學鏡頭廠大立光昨（5）日公布7月合併營收48.77億元，優於預期，月增31%，年減11%。展望8月，大立光表示，維持先前看好，隨著產業旺季來臨，預期8月拉貨動能優於7月。

藍天增資台北雙星50億 第2季EPS 3.44元

藍天近日董事會決議分批增資台北雙星50億元，累計投資達100億元，持股達50%。第2季稅後純益19.89億元，創歷史新高，單季每股純益3.44元，業務穩定增長。

新代上半年賺逾四股本

全球智慧製造解決方案廠商新代昨（5）日公告第2季財報，受惠AI帶動智慧製造需求升溫，單季稅後純益18.95億元、年增2.17倍，每股純益27.95元，營收與獲利同步改寫歷史新高；累計上半年稅後純益29.69億元，每股純益42.53元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。