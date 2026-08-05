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高力7月營收年增57% 同期高點

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

高力（8996）昨（5）日公告7月營收9.2億元，年增57.6%；累計前七月營收66.5億元，年增115.4%，單月、累月均創同期新高。

高力表示，累計營收較去年同期增加115.4%，主要因板式熱交換器及熱能產品年度營收分別較去年同期增加17.3%及161.72%所致。

隨全球AI資料中心建置加速，液冷散熱需求快速提升，高力主力產品板式熱交換器需求同步受惠。

公司表示，散熱業務目前已是最大事業體，儘管第2季因部分客戶等待新一代晶片平台，出貨一度放緩，但7月出貨已較6月明顯回升。

法人指出，雲端服務供應商（CSP）預計自2026年下半年起陸續導入新一代ASIC運算平台，液對液冷卻液分配裝置（CDU）將進入放量階段，可望帶動板式熱交換器需求成長。

高力為少數通過大型雲端客戶認證的供應商之一，隨資料中心散熱架構由氣冷轉向液冷，產品滲透率可望持續提升。

除液冷散熱外，高力燃料電池業務亦持續受惠AI資料中心對穩定供電需求增加。

法人表示，新興雲端服務業者積極布局燃料電池備援電力系統，帶動相關供應鏈需求升溫；加上主要客戶Bloom Energy近期取得甲骨文2.8GW合作案，也進一步提升市場對高力後續接單的期待。

高力表示，目前燃料電池業務需求明確，受惠主要客戶訂單穩定。

高力表示，隨AI資料中心建置持續推進，市場對穩定供電需求可望同步增加，燃料電池將成為公司重要成長動能。

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