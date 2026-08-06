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洋基上半年EPS 17.46元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

洋基工程（6691）昨（5）日公布第2季財報，受惠多項大工程陸續認列收益，單季稅後純益14.5億元，季增67.2%，年增115.2%，每股純益10.93元，為單季獲利歷史新高；上半年稅後純益23.17億元，年增82.3%，每股純益17.46元。

洋基工程結算，第2季毛利率18.15%，季減0.24個百分點，年減0.38個百分點；上半年毛利率18.24%，年減1.36個百分點。

洋基工程前先揭露，截至今年首季底累計在手訂單金額517.7億元。看好終端市場需求強勁，且客戶持續擴廠，對廠務機電工程及無塵室的需求仍然強烈，訂單能見度已達2027年底，今年營運可望逐季成長。

海外布局方面，洋基工程過去一年取得重大進展，除泰國與馬來西亞的投資，也分別在新加坡及美國設子公司，未來將可複製泰國經驗，成為台商及跨國企業在東南亞擴產首選合作夥伴。

洋基 EPS 毛利率

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