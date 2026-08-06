環宇：訂單看到2026年底

三五族半導體廠環宇-KY（4991）昨（5）日召開線上法說會，總執行長暨總裁安寶信指出，受惠AI光通訊市場需求強勁，加上基板料源到位，目前訂單能見度直達年底，下半年營運將遠優於上半年。

安寶信強調，光通訊市況正處於供不應求狀態，尤其是200G產品更是暢旺，而限制業績成長的因素一直都是產能瓶頸，從來不是訂單多寡，所幸該公司已在6月取得一批基板料源，有望一路出貨到年底。

環宇第2季稅後純益1.1億元，季減43.8%，年增672%，每股純益0.92元，上半年每股純益2.58元，遠優於去年同期每股淨損0.57元。安寶信指出，第2季獲利季減，主因缺乏料源出貨，加上代工比重較大，第3季起因基板料源已到，估計營運動能將開始轉強。

談到美國傳出擬禁止進口中國大陸光收發器模組，安寶信分析，這對光通訊相關供應商都會有相當大的影響，該公司目前美系客戶涵蓋Lumentum、Coherent及AAOI等指標大廠，若該政策全面落實，因環宇是美國公司，反而是一個機會。