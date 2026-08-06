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全新、聯亞7月營收創高 分別月增29%、19%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
全新董事長陳建良。全新／提供
全新董事長陳建良。全新／提供

光通訊磊晶大廠全新（2455）、聯亞昨（5）日公布7月營收報喜，受惠磷化銦（Inp）基板到貨，磊晶產品出貨動能轉強，兩家公司各為4.22億元、5.01億元，同步改寫單月營收歷史新高紀錄。

外媒披露川普政府正起草一項禁令，擬禁止中國大陸製光收發模組進口美國，市場預期台灣光通訊相關廠商有望迎來轉單，激勵全新、聯亞昨天同步攻上漲停板收市。全新昨天收盤價為388元、漲35元；聯亞收2,160元、漲195元。

全新結算，7月營收4.22億元，月增29.5%，年增45.1%；前七月營收23.46億元，年增30.5%。

全新指出，AI資料中心對磷化銦需求暢旺，該公司已順利取得全球最大磷化銦基板供應商AXT的基板料源，推升7月業績大幅提升，並迎來全年首波爆發期，下半年展望樂觀。

全新強調，目前訂單能見度高，預估第3季業績表現將逐月走升，後續會持續努力取得基板料源，全力滿足客戶對磷化銦磊晶的強烈需求。

聯亞7月營收5.01億元，月增19.2%，年增176.5%；前七月營收26.26億元，年增120.9%。

展望後市，聯亞日前於法說會上指出，由於旗下產能供不應求，有必要擴大資本支出，同時，為了確保磷化銦基板料源，已與日商簽訂為期五年的供貨長約，有助該公司未來財務與業務發展。

聯亞已宣布將斥資13.15億元添購設備擴產，並與日商住友電氣工業株式會社簽訂磷化銦基板長期供貨合約，藉此衝刺營運成長。

法人表示，今年以來磷化銦基板、磊晶都持續調漲價格，下半年步入產業旺季，市場需求更加強勁，預料磷化銦基板、磊晶第3季很可能再次漲價，將有助全新、聯亞等供應商毛利率走升。

營收 聯亞 磊晶

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