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世紀風電財報／訂單能見度達2029年 上半年 EPS 9.3元創同期新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
世紀風電目前在手訂單能見度已達2029年。圖／世紀風電提供
世紀風電目前在手訂單能見度已達2029年。圖／世紀風電提供

世紀風電（2072）5日公告，第2季稅後純益7.88億元，年增70.8%，每股稅後純益4.11元，累計今年上半年稅後純益16.92億元，年增91％，每股稅後純益9.3元，創下歷史同期新高。

另，世紀風電指出，為與股東及時共享營運成果，首度啟動半年配，董事會通過上半年盈餘分配案，決議配發每股現金股利6元，現金股利發放率約68%。

世紀風電表示，第2季主要受惠於水下基礎統包工程（EPC）比重顯著提升，且工程依進度如期認列。在獲利結構方面，因 EPC 專案涵蓋範疇較廣且合約總值較高，小幅稀釋第2季毛利率至20.6%，較去年同期減少4.5個百分點，然使整體獲利提升，第2季營業毛利較去年同期大幅成長53.7% ，達10.1億元。

世紀風電表示，目前在手訂單能見度已達2029年，持續提升營運效率與國際競爭力，積極拓展亞太市場與多元能源設備領域，看好中長期營運展望，而在工程進度如期推進與水下基礎統包工程（EPC）比重提升之下，樂觀看待今年營收再創新高。

在奠定長期競爭力方面，世紀風電表示，6月董事會通過以發行新股方式取得世紀樺欣100%股權，以及擬更名為「世紀能源設備」兩項重大策略布局。在取得世紀樺欣100%股權方面，透過上下游整併，世紀風電將可完整發揮「台北港」與「台中港」的雙基地優勢。

未來亦在關鍵零組件掌握、原物料共同採購、生產排程優化、品質控管與工程管理上可望發揮綜效，全面提升大型離岸風電專案的成本控管與執行效率，為進軍亞太市場奠定堅實基礎。

世紀風電表示，著眼AI基礎建設蓬勃發展帶來的龐大電力需求，未來的營運定位將不僅侷限於離岸風電，擬將公司更名為「世紀能源設備股份有限公司」，上述兩案將待8月12日股東臨時會決議通過。

世紀風電表示，將以海事級的重件鋼構專業和深水碼頭優勢，結合精密銲接核心技術為基石，逐步將業務觸角延伸至多元的能源設備領域，致力成為亞太區領先的全方位能源設備的供應商。

展望未來，世紀風電表示，迎向 AI 浪潮驅動的能源轉型契機，將積極布局三大成長引擎，第一、深耕台灣市場：發揮合併後的雙港產能與垂直整合優勢，目標在台灣離岸風電供應鏈中取得更多訂單份額。

第二、拓展海外商機： 持續提升營運效率與國際競爭力，瞄準亞太地區的離岸風電商機。

第三、布局全方位能源：從既有核心優勢出發，瞄準多元的能源基礎建設機會，目標在2035年前轉型為全球領先的「全方位能源設備製造商」。

風電 財報 股利

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