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富采7月營收年月雙增 寫逾四年新高
富采投控（3714）受惠傳統旺季遞延拉貨效應加持，5日公布7月營收23.88億元，月增11.91%、年增24.91%，改寫逾四年（50個月）以來新高紀錄；前七月累計營收139.57億元，年增5.06%，營運展現回溫力道。
富采將於7日召開法說明會並公布最新財報，市場焦點將集中在單季獲利改善進程與轉盈契機。
富采今日也宣布光通訊技術出現重大突破，旗下富采光電成功將藍光Micro LED單通道高速調變頻寬提升至2.1GHz，在更高電流密度下更可達3.3GHz，已極度逼近短距光通訊商用規格。
面對AI運算與資料中心帶動的龐大需求，富采指出，公司目前採取Micro LED、VCSEL與CW-DFB三大光源技術並進策略，全力卡位次世代光通訊供應鏈。
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