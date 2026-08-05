富采7月營收年月雙增 寫逾四年新高

LED導線架暨高階均熱片大廠一詮（2486）5日公布7月合併營收7.39億元，月增5.53%，年增42.52%，寫下近165個月（13年9個月）單月新高；累計今年前七月合併營收44.23億元，年增27.53%，創下歷史同期新高。

2026-08-05 17:09