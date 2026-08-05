全家上半年EPS 3.69元創高 內田慎治接任副董

全家（5903）5日公告財報第2季合併營收292.28億元，年增6.52%；稅後純益5.5億元，年增56.38%，每股純益（EPS）2.46元，創同期新高。累計上半年合併營收569.86億元，年增8.09%；稅後純益8.25億元，年增7.22%，EPS為3.69元，亦創同期新高。

此外，全家董事會決議推選董事內田慎治擔任副董事長，即日起生效，接替6月因職務調整卸任的加藤健。

全家上半年績效主要受惠便利商店本業穩健、既存店日均銷售成長，店舖持續拓點，截至6月底達4,504店，淨增34家；轉投資方面，全家餐飲營收獲利持續亮眼、創下同期新高，旗下三品牌總店數達77家，帶動整體集團獲利向上。

公司表示，便利商店本業穩定成長，關鍵在於持續透過商品創新、挖掘新興消費場景及優化營運效率等多元策略驅動。商品創新部分，瞄準民眾「健康食飲」、「分眾便利飲控」需求，以打造「24小時健康解憂站」為策略目標，跨溫層整合「健康志向」品牌，發展橫跨餐盒、飯糰、加熱蔬菜包、烘焙麵包及機能飲品等多元品類。更透過業界獨創的「全家超級配」、「一日五食」等全餐期促銷機制，有效擴大消費場景與來客頻次。

杯裝雙金黑金「Let's Café」、茶金「Let's Tea」穩定成長，除精進本質、推出趨勢新品外，膠囊茶機佈局已超過千店。同時深化OMO經營，整合實體店、團購群組、會員APP多元購買管道，並於擴大自助設備導入與使用，提升店舖整體營運效率與服務量能。

展望第3季，為便利商店傳統旺季，高溫、暑假、節慶、連假商機都將驅動營收成長，泛鮮食將對應消費者健康需求推出相應商品，會員服務則將以滿足消費需求為目標持續展開跨界合作，皆可望點燃下半年業績成長動能。