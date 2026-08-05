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中華資安法說 AI驅動營運穩定成長

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華資安（7765）今（5）日受邀舉行法說會，上網資安即一次性營收穩定成長，自有產品及海外市場成長亮眼，年增率分別達54%及233%。總經理洪進福表示，受惠AI驅動資安需求，審慎樂觀看待全年營運可望雙位數成長目標，上網資安用戶數提升至120多萬，加速自研資安產品成長。

中華資安2026年上半年合併營收11.82億元，年增21%，稅後純益2.51億元，年增13%，每股純益6.16元，營收、獲利均創歷年同期新高，7月營收2.1億元，年增9%，累積前7月營收13.92億元，累計年增19%，營收續創高。

中華資安表示，上半年持續性營收包括上網資安及SOC／MDR監控服務年增8.7%，占總營收的47%，主要受惠於客戶數穩健成長與高續約率；一次性營收占總營收的53%，主要受惠於政府、金融、醫療及高科技製造業等因應資安風險管理驅動的需求。

此外，中華資安表示，自有產品營收年增54%，並推出AI資安新產品AI Archway；海外市場方面，主要來自海外的半導體及金融產業，帶動海外營收年增233%。

中華資安觀察，因應前沿AI模型（Frontier AI Models）具有快速挖掘與利用資安漏洞的能力，迫使很多企業提早面對自身資安漏洞檢測與修補的問題，推升紅隊演練、滲透測試、AI應用系統安全檢測等需求，訂單數量遽增。

另一個AI驅動的大需求是AI治理，中華資安指出，政府或企業不易掌控員工如何使用AI，衍生機敏資料外洩、費用大增、濫用不當內容等問題，從公司甫推出的AI Archway（AI安檢通道）快速得到市場認同迴響，可以確認AI會是驅動資安營收成長的新動能。

展望2026下半年，中華資安表示，持續性營收可望維持穩健成長，加上下半年一次性專案合約6至7億元，可以確立年度營收成長態勢；預期還有AI驅動的新需求，不論是AI檢測、AI SOC、AI Archway資安治理新產品新服務，預期全年營運維持穩健成長態勢。

除了持續深耕資安市場，中華資安表示，積極投入公益防詐，於7月底正式推出「防詐隊長」App，提供民眾免費下載使用，該App採用自主研發的專利AI辨識技術，可自動分析訊息內容特徵，有效辨識潛在風險。使用者完成安裝後即可自動偵測可疑訊息，且偵測過程不蒐集任何個人資料，提供即時防詐防護，也兼顧個人隱私與資料安全。

中華資安 資安 法說

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