中華資安上半年營收獲利創高 全年穩健成長

中華資安（7765）５日受邀舉行 2026年第2季法說會，2026年上半年合併營收11.82億元，年增21%，稅後淨利2.51億元，年增13%，每股稅後純益6.16 元，營收、獲利均創歷年同期新高。

中華資安公布7月營收2.1億元，月增11.6%，年增9%；累積今年前七月營收13.92億元，年增19%，營收續創同期高點。

中華資安表示，上半年持續性營收包括上網資安及SOC／MDR監控服務年增8.7%，占總營收47%，受惠於客戶數穩健成長與高續約率；一次性營收占總營收53%，主要受惠於政府、金融、醫療及高科技製造業等因應資安風險管理驅動的需求。其中自有產品營收年增54%，上半年也推出AI資安新產品AI Archway。海外市場方面，主要來自海外的半導體及金融產業，帶動海外營收年增 233%。

從營收分析，因應前沿AI模型（Frontier AI Models）具有快速挖掘與利用資安漏洞的能力，迫使很多企業提早面對自身資安漏洞檢測與修補的問題，推升紅隊演練、滲透測試、AI應用系統安全檢測等需求，訂單數量遽增。另一個AI

驅動的大需求是AI治理，ㄗ政府或企業不易掌控員工如何使用 AI，衍生機敏資料外洩、費用大增、濫用不當內容等等問題，公司甫推出的AI Archway（AI 安檢通道）快速得到市場認同迴響，確認AI會是驅動資安營收成長的新動能。

展望下半年，中華資安看好持續性營收可望維持穩健成長，加上下半年一次性專案合約6至7億元，確立年度營收成長態勢；AI驅動的新需求，不論是AI檢測、AI SOC、AI Archway 資安治理，各項新服務需求增加，預期全年營運維持穩健成長態勢。

除了持續深耕資安市場，中華資安亦積極投入公益防詐，7月底正式推出「防詐隊長」App，提民眾免費用下載使用。 App採用自主研發AI辨識技術，可自動分析訊息內容特徵，有效辨識潛在風險。使用者安裝後即時自動偵測可疑訊息，偵測過程不蒐集任何個人資料 ，兼顧個人隱私與資訊安全。