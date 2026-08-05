藍天財報／第2季獲利19.89億元創新高 每股賺3.44元

藍天（2362）5日公布今年第2季財報，在本業營運穩定增長與業外利益助攻下，上半年稅後淨利大幅躍升至23.4億元，每股純益達4.05元，其中第2季稅後淨利19.89億元，季增466.7%、較去年同期轉虧為盈，單季獲利創下歷史新高紀錄，單季EPS為3.44元，展現強勁的營運動能與獲利爆發力。

此外，因應藍天合資公司台北雙星股份有限公司興建C1/D1開發案資金需要，藍天5日董事會通過對台北雙星股份有限公司分批增資共計50億元整案，含本次董事會通過之投資金額，累計投資金額為100億元，持有股份10億股，持股比例50%。

藍天表示，本案集結藍天集團多年來商業不動產開發經營經驗，攜手國內外知名頂尖團隊合作，打造國際級新地標，再創台北市西區門戶繁榮，創造就業機會及經濟價值。

藍天2026第2季營收65.3億元、季增32%，營業毛利11.21億元、季增9%，本業營運穩定增長，業外獲利亮眼，第2季稅後淨利19.89億元，單季EPS 3.44元。綜觀上半年表現，合併營業收入達114.7億元、年增18%，稅後淨利23.4億元，EPS 4.05元，相較去年同期呈現跳躍式成長，成功在上半年交出季增、年增亮眼成績單。

藍天筆電事業第2季業績穩健提升，單季出貨32萬台、季增13%，營收58.0億元、季增39%，均較上一季呈現雙位數成長；上半年出貨61.2萬台，營收100億元、年增21%，藍海機種占比達五成。

藍天表示，2026年全球筆電市場在經歷第1季提前拉貨效應後，第2季市場面臨需求遞延壓力，根據市場研調機構數據，全球筆電第2季出貨量年減4.2%。藍天筆電事業在中國大陸與歐洲市場的銷售倍數成長帶動下，第2季逆勢增長，單季出貨32萬台、季增13%，營收58.0億元、季增39%，台數與營收雙雙繳出亮眼成績單。

藍天今年上半年累計出貨61.2萬台，營收100億元、年增21%，藍海機種占比達五成。雖產業環境受記憶體與相關零組件價格維持高檔影響，侵蝕既有產品利潤，藍天透過彈性供應鏈管理與客製化銷售，維持客戶合作關係並穩定銷售動能，穩固利基市場，業績穩健增長。

展望下半年，藍天表示，全球筆電市場仍面臨記憶體、儲存裝置及關鍵零組件價格維持高檔等成本壓力，預期價格敏感度較高的入門產品及消費市場需求將受到一定影響，藍天筆電事業將持續優化產品組合，加大力道推廣高附加價值的觸控機種與高階AI PC等產品，企業市場亦可望持續受惠於Windows升級潮及AI導入需求。