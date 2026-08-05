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藥華藥營收／7月逾25億元創新高 美日 ET 藥證核准進入倒數

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

生技股王藥華藥（6446）5日公告7月營收25.1億元，月增7.5%、年增92.6%，創歷史新高，展現核心產品血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）於全球主要市場的商業化動能正全面加速釋放。累計今年前七月營收144.8億元，較去年同期大幅成長77.4%，延續強勁成長動能。

藥華藥5日股價在市場預期心理帶動下，盤中拉出1,335元漲停價，上漲120元。公司將在8月12日公布今年第2季財報，並受邀在8月12日舉辦之法人說明會，說明未來營運展望。

藥華藥指出，該公司Ropeg的注射筆型自6月獲美國食品藥物管理局（FDA）核准後，7月即正式於美國開賣，滿足病患的期待。公司解釋，Ropeg注射筆可提升病患用藥便利性與治療體驗，預期將吸引更多新病人採用，並提升患者持續治療意願，進一步擴大市場滲透率並挹注產品成長動能。

新適應症方面，藥華藥已在全球多國完成Ropeg用於原發性血小板過多症（ET）之藥證申請。其中，美國FDA審查完成目標日期（PDUFA Date）為2026年8月30日。公司已積極進行商業化布局，並將於下周在芝加哥舉辦行銷大會，確保藥證核准後即可快速上市，全面提升Ropeg在美國市場的患者覆蓋率。

日本市場方面，日本厚生勞動省藥事審議專家會議已於7月通過擴大Ropeg適應症至治療所有ET病患，Ropeg有望提前於8月中獲日本ET藥證。至於中國大陸及韓國審查程序，亦同步順利推進中。

藥華藥日前也公告，新藥BESREMi繼2022年9月獲得澳門藥物監督管理局核准真性紅血球增多症（PV）的「進口藥品預先許可」之後，再獲澳門藥物監督管理局針對ET的「進口藥品預先許可」，未來將可在澳門以ET適應症上市銷售，進一步擴大藥華藥在骨髓增生性腫瘤（MPN）市場布局。

Ropeg目前已於全球約50個國家建立真性紅血球增多症（PV）完整商業通路與治療基礎，ET適應症陸續於全球主要市場獲准後，即可快速導入既有市場。

藥華藥 營收 美日

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