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長科第2季每股配息0.45元 長華第2季每股純益0.78元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
長科董事長陳志宏。圖／長科提供
長科董事長陳志宏。圖／長科提供

導線架大廠長華科技（長科*，6548）今日召開董事會，會中通過2026年第2季盈餘分配案，預計每股現金股息為新台幣0.45元（以下幣別同），並決定除息基準日為2026年12月23日，17日為除息交易日，18日為最後過戶日，自19日起至23日停止普通股股票過戶，2027年1月13日發放股息。

此外長科母公司長華今日也公布第2季財報，第2季歸屬本公司業主純益5.5億元，以面額每股1元之股數估算，第2季每股純益0.78元，優於上季的0.51元及去年同期0.16元。

長科第2季合併營收為43.15億元，季增18％、年增33％；本業獲利同步成長，營業毛利達9.8億元，季增23%、年增46%；營業利益為6.36億元，季增25%、年增75%；歸屬母公司稅後純益為6.56億元，季增40％、年增543％；每股純益（EPS）為0.71元，季增39％、年增545％，獲利表現創2022年第4季以來單季新高。

長科累計上半年合併營收為79.87億元，比去年同期成長24％；營業毛利年增29％、營業利益年增48％；歸屬母公司稅後淨利達11.25億元，EPS為1.22元，均較去年同期大幅成長。

受惠於產品組合持續優化、產能利用率提升及營運效率改善，上半年毛利率、營益率及淨利率分別提升至22％、14％及15％，三項獲利指標均較去年同期提升，顯示本業獲利能力持續改善。

展望下半年，依據7月底法人說明會所揭露的營運展望，目前市場需求持續回溫，成長動能已由單一產品及應用擴散至各主要產品線與終端市場，預期第3季營運可望延續第2季成長趨勢，單季營收有機會挑戰雙位數季增，對全年營運維持審慎樂觀看法。

長華受惠於市場需求穩健成長、客戶拉貨動能延續及特定產品價格調漲，第2季合併營收為61.29億元，較上季成長13％，比去年同期增加29％，創單季歷史新高紀錄。隨著市場需求持續回溫及產品出貨增加，營業毛利季增17％、年增41％；在產品組合優化及費用控管成效顯現下，營業利益季增11％、年增38％，本業獲利維持穩健成長。

每股純益 配息 營收

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