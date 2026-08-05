全家財報／上半年獲利8.25億元、年增7.2% 創同期新高

全家（5903）5日公布第2季財報，第2季稅後純益為5.5億元，年增57.1%，每股純益（EPS）為2.46元；上半年稅後純益為8.25億元，年增7.2%，EPS為3.69元，上半年獲利為同期新高。

全家董事會同步決議推選內田慎治出任副董事長。內田慎治曾任FamilyMart Co., Ltd.海外事業部顧問，並曾任7-Eleven中國董事長，市場看好其豐富的零售管理及海外市場經驗，有助全家拓展海外布局並優化營運策略。

全家綜觀上半年績效，主要受惠便利商店本業穩健、既存店日均銷售成長，店舖持續拓點，截至6月底達4,504店，淨增34家；轉投資中之全家國際餐飲營收獲利持續亮眼、創下同期新高，旗下三品牌總店數達77家，帶動整體集團獲利向上。

全家表示，本業穩定成長，關鍵在於持續透過商品創新、挖掘新興消費場景及優化營運效率等多元策略驅動。商品創新部分，瞄準民眾「健康食飲」、「分眾便利飲控」需求，以打造「24小時健康解憂站」為策略目標。杯裝雙金黑金「Let's Café」、茶金「Let's Tea」穩定成長，膠囊茶機布局已超過千店。

全家深耕會員經濟，會員數率便利商店之先突破2,000萬人，透過「會員點數、數位支付、生態服務」三大策略驅動成長。Fa點持續優化「遊戲體驗、兌點商組、跨界交換」三大運用場景便利性。數位支付方面，攜手國泰世華銀行跨界合作，推出「小樹點（信用卡）即時折抵」功能，拓展跨界消費應用場景。生態服務方面，會員APP王牌功能「隨買跨店取」透過轉贈、訂閱與共享機制持續擴大使用規模。

展望第3季，為便利商店傳統旺季，高溫、暑假、節慶、連假商機都將驅動營收成長，泛鮮食將對應消費者健康需求推出相應商品，會員服務則將以滿足消費需求為目標持續展開跨界合作，皆可望點燃下半年業績成長動能，朝「無所不在的跨產業便利生活服務平台」持續邁進。