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精誠財報／上半年獲利16.73億元年增逾八成 下半年加速進攻AI市場
資服大廠精誠資訊（6214）董事會通過2026年第2季財報，當中上半年六大財務指標全面創同期歷史新高，上半年每股純益為6.15元，寫下新高紀錄；上半年度合併營收為273.68億元、年增37％；上半年度合併稅後淨利則為16.73億元，年增84.5％。
此外，與去年同期相較，營業毛利、營業利益以及稅前淨利同步走揚，分別較去年同期成長15%、21%，其中稅前淨利為21.47億元，大幅成長71%，獲利大幅成長。
精誠資訊表示，第2季營收主要受惠於大型客戶專案持續交付，以及企業加速AI應用、雲端升級與數位基礎建設布局，帶動軟硬體建置、雲端服務、維運及專業顧問等業務成長。
隨著AI應用逐步落地，自有AI解決方案已陸續導入政府、醫療及零售等產業，持續挹注服務收入；同時，企業海外布局與跨境營運需求增加，也帶動代理經銷產品、軟體授權及全球IT服務專案表現，進一步挹注整體營運動能。
展望下半年，精誠將持續推動AI應用與全球IT服務布局，協助企業加速數位轉型及海外拓展。在AI方面，將以企業智慧中樞為核心，深化AI應用落地；在全球布局方面，將整合跨國資源與在地服務能力，支援企業跨境營運。此外，亦將持續推動服務訂閱商業模式，提升ARR的營收占比，以創造持續且穩定的服務收入。
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