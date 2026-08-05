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矽格單月營收首度突破20億元 創歷史新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
矽格董事長黃興陽。聯合報系資料照
矽格董事長黃興陽。聯合報系資料照

IC封測業股票上市矽格公司（6257）自結2026年7月份合併營業收入為新台幣20.1億元，較上月增加近3%，比較去年同期增加近27%。單月營收首度突破20億元並創下歷史新高。累計至7月合併營收131.9億元，較去年同期增加逾19%，成長動能持續維持強勁態勢。

矽格公司表示，7月營收持續創高，主要受惠AI及AI Connectivity市場需求強勁，包括CPU、GPU、ASIC及AI加速器等高效能運算晶片需求增加，並同步帶動矽光子、高速網通，記憶體、矽電容、遠端伺服器管理晶片(BMC)以及應用於AI伺服器與資料中心的高階電源管理晶片（PMIC）測試需求成長。

矽格公司表示，新購湖口廠部分廠區7月加入量產，竹東中興新建高科技廠房預計2027年第一季加入量產，子公司矽格聯測也同步追加資本支出20億元，預計各項布局將能擴大產能規模，同步滿足客戶產能需求。

矽格 營收 封測

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