邁達特財報／受惠於AI趨勢 上半年每股賺1.85元

IT智能化最佳夥伴邁達特（6112）5日通過2026年第2季合併財務報告，上半年合併營收約126億元，較去年同期成長19%，歸屬於母公司業主淨利約3.49億元，比去年同期成長逾4倍，每股盈餘1.85元；第2季合併營收約65.5億元，年增率12%，稅後淨利約3.16億元，較去年同期成長逾12倍，基本每股盈餘1.68元。上半年成果亮眼，主要受惠於AI趨勢帶動大量需求，企業持續加速編列與執行IT預算；此外，亦受評價利益挹注，兩大因素共同帶動整體獲利表現。

邁達特總經理施建成表示：「上半年合併營收達126億元，較去年同期成長19%，因AI趨勢推升企業需求，帶動營運成長。此外，邁達特近期相繼取得AWS、Microsoft原廠認證，並協助高教導入Google Gemini Enterprise，三大公有雲業務穩定成長，充分展現公司在雲端與AI顧問服務的專業實力。」

邁達特正式取得AWS AI Competency認證，並通過兩項顧問服務類別驗證，展現企業級AI顧問服務的專業實力。此項認證涵蓋邁達特在AI技術能力、客戶成功案例，以及Responsible AI實踐等面向的驗證，公司將以此為基礎，持續強化AI顧問服務能力，協助企業從PoC邁向可衡量的營運成果。

在服務布局上，邁達特一方面協助企業打造具自主規劃、多步驟執行與系統整合能力的AI Agent，強化生成式AI從規劃、建置、部署到維運的一站式導入能力；另一方面亦持續擴編FDE（Forward Deployed Engineer）團隊，結合在AWS、Anthropic、OpenAI等主流AI平台的實作經驗，協助企業AI應用落地。

邁達特近期亦取得Microsoft Support Services Designation，為台灣唯一通過此項認證的合作夥伴。該認證是微軟對合作夥伴「支援服務卓越性」的高度肯定，須通過微軟多階段嚴格審核，涵蓋績效評估、客戶滿意度調查與能力評估，以實際數據驗證支援服務品質，全球初期僅少數夥伴通過審核並取得認證，屬高門檻認證。

邁達特近期攜手Google Cloud，協助亞洲大學導入Gemini Enterprise，並透過工作坊推動AI應用於教學、研究、行政及校務治理，打造高等教育智慧校園AI實作示範場域。憑藉企業級AI導入實作經驗，邁達特協助客戶將生成式AI落地於行政流程優化、資料檢索等應用，展現公司在AI顧問服務與系統整合的專業能力。

隨著AI應用持續發展，企業與政府導入AI的步調持續加快，大型金融、製造及政府單位陸續推動AI資料中心建置，帶動AI伺服器、儲存設備及網路需求持續成長，邁達特將持續深耕雲地整合、AI解決方案及專業服務，掌握市場成長動能。