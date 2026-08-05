同欣電法說會／今年營運已恢復疫情前季節性走勢 AI布局逐步開花結果

封測廠同欣電（6271）5日舉行法說會，總經理呂紹萍對下半年營運釋出樂觀展望，表示AI布局逐步開花結果，除高速光通訊需求持續升溫外，AI Power產品線也加速推進，公司看好第3季營收將較第2季成長中個位數百分比，毛利率有望進一步朝30%至35%目標邁進，其中，800G光模組已穩定量產並打入北美大型雲端服務供應商（CSP）供應鏈。

呂紹萍指出，今年營運已恢復疫情前季節性走勢，第2季營收較首季成長11.8%，第3季將延續成長趨勢，估季增中個位數百分比，光通訊仍是成長最快的產品線，影像感測器及陶瓷基板也可望持續增溫；受惠產品組合改善及產能利用率提升，公司預期毛利率將突破過去25%至30%的長期區間，朝30%至35%目標邁進。

光通訊成為此次法說會最大亮點。呂紹萍進一步說，800G光收發模組自2025年底量產以來，製程良率持續改善，累積的量產經驗已導入新一代設備，第二台採用自動對位（Active Alignment）技術的新設備即將進廠，若驗證順利，後續設備將全面導入自動化，有助提升生產效率與產能，預期2027年可望進入較大規模量產。

值得注意的是，同欣電透露，800G終端客戶已通過北美大型CSP認證，並完成訪廠與供應鏈驗證，目前已穩定出貨，公司正向看待客戶對2027年市場需求依舊相當正面，因此400G、800G及1.6T產品將延續高成長態勢，其中1.6T現階段仍與客戶共同開發，整體進展符合預期。

觀察業績表現，同欣電今年第2季毛利率31.1%，季增3.1個百分點，年增4.5個百分點，營益率18.1%，季增4.1個百分點，年增4.2個百分點；稅後純益5.2億元，季增32%，年增639%，每股純益2.48元；同欣電上半年累計獲利9.14億元，年增40.1%，每股純益4.37元。