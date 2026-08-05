愛爾達財報／上半年EPS 3.3元創同期新高 WBC、世足接棒登場衝業績

愛爾達-創（8487）5日召開董事會，通過第2季及上半年財報，受惠於WBC、世足接棒登場，上半年每股純益3.3元，創歷史同期新高。

愛爾達上半年合併營收達8.56億元，年增59.31%；稅後淨利8,748.1萬元，年增63.69%，每股純益3.3元。

愛爾達表示，受惠於第1季WBC世界棒球經典賽，以及第2季美加墨世界盃足球賽全球熱潮帶動，各項主力營運收入均較去年同期大幅成長，更展現大型國際賽事的爆發性動能，以及例行性賽事穩定貢獻所形成的乘數效果。

愛爾達近年以「淡季不淡、旺季很旺」作為營運目標，今年射出「三支箭」，第一支箭是3月登場的WBC世界棒球經典賽，帶動第1季每股純益2.58元，ELTA.tv OTT訂閱戶數亦同步創下新高。

同時愛爾達朝多元化上架通路，強化不同平台間的內容定位，並將擴大ELTA.tv訂閱規模、提升會員價值及深化用戶經營，並拓展多元內容通路渠道，逐步將羽球、桌球、足球、F1等部分特色賽事延伸至更多平台播出，擴大賽事內容的市場觸及率及觀眾基礎。

第2季愛爾達受惠「第二支箭」美加墨世界盃足球賽帶動下，自營ELTA.tv APP訂閱表現仍超越WBC期間、再創歷史新高，MOD世足的「總收視率」相較上屆更成長八成。

展望2026年下半年，愛爾達強調，「第三支箭」亞運賽事接力登場，愛爾達將持續發揮國際大型賽事的營運綜效，並透過自有OTT平台成長、多元通路布局及內容價值提升，推動全年營運成績再創新高。