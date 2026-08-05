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精誠財報／第2季 EPS 3.46 上半年6.15元創新高

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

精誠資訊（6214）董事會通過115年第2季財報，上半年六大財務指標全面創同期歷史新高，合併營收為273.67億元，較去年同期成長37.0%；稅後淨利則為16.73億元，較去年同期大幅成長84.48%，上半年每股盈餘（EPS）為6.15元，寫下新高紀錄。第2季合併營收為153.99億元，年增51.85%，第2季稅後淨利為9.54億元，年增50.28%，雙雙創下單季歷史新高，EPS 3.46元。

精誠資訊表示，第2季營收主要受惠於大型客戶專案持續交付，以及企業加速AI應用、雲端升級與數位基礎建設布局，帶動軟硬體建置、雲端服務、維運及專業顧問等業務成長。隨著AI應用逐步落地，自有AI解決方案已陸續導入政府、醫療及零售等產業，持續挹注服務收入；同時，企業海外布局與跨境營運需求增加，也帶動代理經銷產品、軟體授權及全球IT服務專案表現，進一步挹注整體營運動能。

展望下半年，精誠將持續推動AI應用與全球IT服務布局，協助企業加速數位轉型及海外拓展。在AI方面，將以企業智慧中樞為核心，深化AI應用落地；在全球布局方面，將整合跨國資源與在地服務能力，支援企業跨境營運。此外，亦將持續推動服務訂閱商業模式，提升ARR的營收占比，以創造持續且穩定的服務收入。

精誠 財報 EPS

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