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凡甲財報／上半年每股賺9.08元 全年挑戰20元以上

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

凡甲（3526）5日公布第2季稅後純益2.90億元，創同期新高，年增7.44%，季減6.01%，第2季每股稅後純益（EPS）達4.38元，去年同期為4.14元，第1季為4.7元，上半年EPS達9.08元創同期新高，下半年進入出貨旺季，在AI伺服器與車用雙箭頭帶動下，法人預估，下半年優於上半年，全年EPS挑戰20元以上。

凡甲上半年稅後純益5.98億元，年增11.89%，上半年EPS為9.08元，去年同期為8.24元。

針對下半年至2027年展望，凡甲表示，下半年進入出貨旺季，並以AI伺服器的連接器與連接線為出貨主力，尤其對高功率、大電流、高速高頻連接器與連接線的需求強烈，凡甲在AI高毛利產品出貨比重將持續擴大，同時也在開發2027到2028年的新產品，希望在2027年可以挹注更多業績。

外界關心的BBU產品（125A到140A），凡甲說，不論是國內外電源大廠的客戶，都陸續出貨中。同時，高功率連接器已由過去1,200瓦提升至4,200瓦。

凡甲客戶包括Google、亞馬遜、Meta、微軟、戴爾、惠普、聯想、台達電（2308）、光寶（2301）、騰訊、百度與阿里巴巴等，涵蓋幾乎所有美國、大陸與台灣等大客戶。

車用產品方面，凡甲說，中國大陸車市在第1季已經庫存調整完畢，在中秋節前將進入旺季，拉貨開始升溫，尤其大陸從7月1日要求，電池不燃燒、不起火爆炸，隨著新法規出台之後，客戶訂單陸續增加，過去大陸車市很卷，現在已經觸底逐步恢復中，而且比亞迪與寧德時代等客戶，不是只有車用連接器，還新增了儲能設備連接器，也增添新的成長動能。

至於車用客戶包括比亞迪、寧德時代、奧迪、福斯、BMW、豐田、標緻汽車等。

產能方面，凡甲北越廠原先是以伺服器為主，出貨給美系客戶，產能很緊，目前也規劃車用、筆電等新的生產線，都是因應客戶需求，只要新的產線一旦架設完成，就會出貨。

財報 伺服器 EPS

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