零壹營收／7月32.42億元創新高 下半年審慎樂觀

系統整合大廠零壹（3029）5日公告7月營收32.42億元，月增27.8%，年增59.2%，創下單月歷史新高紀錄。公司表示，營收成長主要動能為IT基建AI化與資安韌性的需求提升，公司手中握有的專案數量正持續增加。展望下半年，對於業績成長抱持審慎樂觀的看法，預計有望逐季成長。

公司表示，今年AI將持續作為重要的成長動能來源，公司目前有專門的團隊在協助合作夥伴進行AI的建置、落地和應用，13日更是將舉辦「AI ON Growth｜臺灣AI加速大會2026」，廣邀各方人士及生態系夥伴共同交流，協助產業用戶與B2B決策者掌握從試點到規模部署的AI成長路徑。

法人指出，零壹日前成為博通旗下VMware的台灣獨家代理商，在雲端訂閱制持續成長的幫助下，加上生成式AI需求成長加持，今年下半年業績成長動能有望持續升溫，進而推升全年業績再寫新猷。