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正瀚生技營收／7月6,224萬元年增22.7％ 前七月13.91億元再創同期新高

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

農業生技大廠正瀚-創（6534）5日公告7月合併營收6,224萬元，年增22.7％；累計今年前七月營收13.91億元，年增5.01％，續創歷年同期新高。正瀚於全球銷售高附加價值的植物生長調節劑（Plant Growth Regulator, PGR）與生物刺激素（Biostimulant），市場需求持續成長，營收已連續五年刷新歷史紀錄。

正瀚在北美、澳洲之外，積極布局亞洲、南美、歐洲市場，穩定拓展全球客戶，淡季營收大幅成長，淡旺季的差距已確實縮小。7月在大客戶及南半球客戶拉貨的帶動下，單月營收年增22.7％，在傳統淡季之中，正瀚已連續兩個月營收保持雙位數成長，顯見市場擴大效益。全球需求持強，下半年的成長態勢可期。

面對極端氣候的挑戰，現代農業朝向運用智慧農業技術提高作物的產量和品質，並重視維護農田永續。正瀚生物刺激素新產品，從代謝調節、結構強化到介面防護三大層面，全面提升作物面對環境逆境的適應能力，其低碳高效益的特色，也減少農業活動對布局完整生物刺激素產品線，市場前景值得期待。

正瀚受亞洲太平洋糧食肥料技術中心（FFTC）邀請，參與於越南舉辦之「FFTC-AFACI Rice Workshop Series 2026–2029 – Climate-Smart Varieties and Low-Carbon Farming」國際研討會，與來自臺灣、日本、韓國、越南、菲律賓及印尼等亞洲各國之政府單位、農業研究機構及專家學者，共同交流低碳農業政策與水稻減碳技術發展，從而推動亞洲低碳水稻系統的發展。

會中，正瀚發表Homeostatic Systemins（內穩系統素）技術成果，分享產品於水稻、咖啡及榴槤等作物的增產效益，以及於水稻栽培展現的減碳潛力，獲得與會專家高度關注。會議期間，多家越南農業研究機構主動與正瀚生技洽談合作，並表達於當地合作進行水稻及各項作物田間試驗的意願。

東南亞各國近年積極推動低碳農業、永續生產及注重糧食安全，在兼顧減少碳排放與維持作物生產力的政策趨勢下，正瀚生技內穩系統素兼具減碳與增產的技術優勢，可望切合區域市場需求，為公司拓展東南亞市場增添成長動能。

營收 生技 農業生技

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