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東陽營收／7月合併20.36億元、年增23% 創同期新高

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

東陽（1319）2026年7月自結合併營收20.36億元，較去年同期成長23%，創史上同期新高紀錄。前七月自結累計合併營收133.30億元。

國際局勢仍具挑戰，自5月起汽車零組件銷美關稅由27.5%調降至15%，市場不確定因素降低，產業競爭更趨於公平，有利市場發展及接單。

雖目前仍屬傳統淡季，客戶下單與拉貨動能已逐步加溫中，東陽持續展現穩健營運韌性，並強化核心競爭優勢，優化全球產能配置，全力滿足客戶旺季訂單需求，掌握市場復甦與成長契機。

東陽AM事業7月自結合併營收15.20億元，較去年同期成長28%，創史上同期單月新高，前七月自結累計合併營收101.67億元。

東陽OEM事業7月自結合併營收5.16億元，較去年同期成長9%，創今年新高，前七月份自結累計合併營收31.63億元（OEM整體累計營收132.17億元）。

東陽 營收 韌性

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