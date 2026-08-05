智易財報／上半年每股純益6.5元 獲利創歷史同期新高 審慎樂觀看全年

網通大廠智易（3596）公布第2季每股純益3.38元，創同期新高，單季次高，累計上半年每股純益6.5元，為歷史同期新高。智易表示，審慎樂觀看待全年營運表現。

智易表示，第2季在出貨動能成長帶動下，合併營收為138.82億元，季增8.6%，年增3.1%，毛利率維持15.2%，高於去年同期15%，營業利益率為6.7%，淨利率為5.4%，稅後純益7.43億元，季增8%，年增12.6%，每股純益3.38元，為歷史同期新高，單季次高。

累計今年上半年，智易合併營收為266.66億元，年增1.9%；毛利率為15.2%，與去年同期持平，稅後純益 14.32億元，年增6.9%，每股純益6.5元。營收獲利均創歷史同期新高。

智易表示，持續加大研發投入，以強化核心技術能力、支援新產品開發，對全年營運表現維持審慎樂觀看法，持續推動產品組合優化、營運效率提升及成本費用控管，以強化整體獲利能力與營運韌性，為公司及股東創造最大的價值。

智易也公布，7月合併自結營收為48.47億元，較上月增加2.3%，較去年同期增加7.7%，累計上半年營收315.13億元，較去年同期增加2.8%。