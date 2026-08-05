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一詮營收／7月7.39億元創近14年新高 累計44.22億元同期續攻頂

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
一詮集團總部。記者籃珮禎／攝影
一詮集團總部。記者籃珮禎／攝影

LED導線架暨高階均熱片大廠一詮（2486）5日公布7月合併營收7.39億元，月增5.53%，年增42.52%，寫下近165個月（13年9個月）單月新高；累計今年前七月合併營收44.23億元，年增27.53%，創下歷史同期新高。

從一詮公告的產品結構來看，受惠於AI伺服器晶片高階散熱需求強勁，7月主要營收來源為散熱元件，單月金額達3.27億元，占總營收比重約44.2%，成為推升整體營運成長的核心引擎；導線架業務則以2.56億元居次，占比約34.7%。

此外，陶瓷電路板貢獻6,119.5萬元，智能服務機器人業務進帳5,042.3萬元，TV背光模組為3,563.7萬元。隨高壓與高功耗晶片散熱需求擴大，一詮高毛利散熱產品比重顯著提升，帶動營運規模與產品組合同步優化。

營收 晶片 伺服器

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