雲品財報／第2季轉盈 上半年獲利年增近五成、EPS 1.14元

雲品（2748）5日公告第2季合併營收5.36億元，年增5.56%，稅後淨利0.21億元，每股稅後純益0.20元，由去年同期的虧損轉為獲利。累計上半年合併營收13.12億元，年增5.21%，寫下同期新高，稅後淨利1.20億元，年增48.1%，每股稅後純益1.14元。雲品表示，獲利動能主要來自委託經營事業放量。展望下半年，「雲品酒店杭州」與阿布達比「頤宮」中餐廳兩大海外據點接棒試營運，全年營運動能可期。

雲品去年第2季因新台幣匯率強升，公司持有的美金定存與美國國庫券因美元匯率變化，使帳面兌換利益減少，今年因本業營收與獲利表現加溫，尤其是台中「芳庭路壹號莊園」、宜蘭「了了礁溪」、台北「維多麗亞酒店」餐飲暨宴會事業等據點今年上半年列入營運陣容，持續提升委託經營事業收益，多角化獲利來源，均衡營業項目與獲利結構，成功由虧轉盈，亦帶動上半年合併營收創下同期新高成績。

雲品指出，第2季獲利表現穩健主要受惠國際旅遊需求帶動，旗下旅宿新據點「了了礁溪」」「寶桑町屋」與「蘇卡利漫活」有效拉升住房動能；加上「君品酒店台北」、「雲品溫泉酒店日月潭」住房表現穩定成長，推升整體營運表現。君品酒店除國際客源穩定外，更透過節慶行銷於餐飲重要檔期推出全客群專案，成功吸引國旅住房與用餐客群，穩定第2季的獲利表現。

展望後市，第3季有暑假檔期，加上今年尾牙訂單提早開賣，年底大型展覽與年末企業大型活動增加，將帶動住房與餐飲需求同步走揚，衝刺下半年營收動能。此外，雲品國際積極推展委託經營事業以強化獲利能力與分散風險，籌備中的「杭州雲品酒店」、阿布達比「頤宮」中餐廳品牌輸出中東，亦將於下半年投入營運，將持續強化高毛利的業務結構，透過多元住房產品與餐飲委託經營擴大營收規模與獲利率。

雲品受理的委託經營據點目前已有11處營運中，分別為新北淡水「嘉廬」、桃園「皇家薇庭」、台中「蘭克斯特」、台東「紅葉谷綠能溫泉園區」、台北「茹曦酒店」餐飲暨宴會事業、台北「維多麗亞酒店」餐飲暨宴會事業、台南安平「亞果薈」、台北「芃卓」、新北烏來「蘇卡利．漫活」、宜蘭「了了礁溪」、台東市北町日式建築宿舍群中的「寶桑町屋」與「北町丼飯屋」、「寶桑小町」，以及台東舊站「機關車庫」等處，以多角化布局穩健持續優化雲品的營運能力。

除了「杭州雲品酒店」、阿布達比「頤宮」中餐廳品牌延伸外，目前雲品籌備中的據點還有台中北屯「森邸」宴會廳、台南宜樂安平、嘉義光禹野奢Villa Resort、南投埔里福興溫泉Villa Resort、台中北屯味丹富貴天心Villa、台中沙鹿德光建設Villa等處，也將陸續在明後年有初步成果，逐步擴大雲品在委託經營事業的規模與營運量能。