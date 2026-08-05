穩得財報／上半年每股賺3.62元 自有品牌、Mega Lab 雙引擎帶動成長

穩得（6761）5日公告2026年上半年稅後純益為1.26億元，較去年同期成長9.12%，每股稅純益3.62元，較去年同期3.50元成長3.43%，展現公司持續優化產品組合及提升獲利能力的成果。

穩得表示，今年上半年雖受產品組合調整影響，營收較去年同期略為下降，但公司近年積極推動自有品牌策略已逐步展現成效，目前自有品牌產品營收占比已突破八成，帶動整體毛利率提升至38.2%，顯示產品價值及市場競爭力持續提升，也使獲利表現優於營收成長幅度。

隨著全球AI資料中心、高速運算（HPC）及Wi-Fi 7建置需求快速成長，網通設備市場持續升級，交換器正由800G邁向1.6T世代，帶動相關高階零組件需求持續增加。穩得指出，當前相關產品接單情況維持暢旺，訂單能見度已看到今年底，下半年單月營收有機會挑戰歷史新高。

此外，公司於去年啟動的產品結構優化策略已持續發酵，自有品牌市場占有率穩步提升，預期下半年效益將更加明顯，不僅有助於提升整體獲利能力，也將進一步強化公司在AI、高速網通及高可靠度電子應用市場的競爭優勢。

另一項備受市場關注的土城Mega Lab大型測試實驗室，現階段已正式建置完成，並全面取得AI伺服器測試所需各項認證資格。Mega Lab具備單一實驗室高達1.2MW的大電力測試能力，可滿足全球雲端服務供應商（CSP）及AI資料中心對高電力設備的測試需求，同時整合EMC（電磁相容）、安規及冷卻測試，打造全球少數具備一站式完整驗證能力的大電力測試平台。

穩得進一步說，公司自7月起，土城Mega Lab已陸續安排AI伺服器相關測試案件，實驗室產能已接近滿載，隨著案件持續增加，預期第4季將開始帶來較為明顯的營收及獲利貢獻，成為公司新的成長動能。

展望下半年，穩得認為，AI資料中心建置、高速交換器升級、Wi-Fi 7普及，以及企業持續推動產品結構優化，加上Mega Lab開始挹注營運，將形成多重成長引擎，公司將持續深耕AI伺服器、高速網通及EMC測試市場，提升自有品牌產品比重及技術服務價值，對全年營運維持樂觀看法，並持續朝逐季成長目標邁進。