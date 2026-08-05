快訊

零件脫落？台東漢光演習戰車逃生門掉路上 軍方回應

外資狂掃903億！三大法人聯手買超1004億 台股飆逾1250點直逼4.5萬大關

聽新聞
0:00 / 0:00

穩得財報／上半年每股賺3.62元 自有品牌、Mega Lab 雙引擎帶動成長

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

穩得（6761）5日公告2026年上半年稅後純益為1.26億元，較去年同期成長9.12%，每股稅純益3.62元，較去年同期3.50元成長3.43%，展現公司持續優化產品組合及提升獲利能力的成果。

穩得表示，今年上半年雖受產品組合調整影響，營收較去年同期略為下降，但公司近年積極推動自有品牌策略已逐步展現成效，目前自有品牌產品營收占比已突破八成，帶動整體毛利率提升至38.2%，顯示產品價值及市場競爭力持續提升，也使獲利表現優於營收成長幅度。

隨著全球AI資料中心、高速運算（HPC）及Wi-Fi 7建置需求快速成長，網通設備市場持續升級，交換器正由800G邁向1.6T世代，帶動相關高階零組件需求持續增加。穩得指出，當前相關產品接單情況維持暢旺，訂單能見度已看到今年底，下半年單月營收有機會挑戰歷史新高。

此外，公司於去年啟動的產品結構優化策略已持續發酵，自有品牌市場占有率穩步提升，預期下半年效益將更加明顯，不僅有助於提升整體獲利能力，也將進一步強化公司在AI、高速網通及高可靠度電子應用市場的競爭優勢。

另一項備受市場關注的土城Mega Lab大型測試實驗室，現階段已正式建置完成，並全面取得AI伺服器測試所需各項認證資格。Mega Lab具備單一實驗室高達1.2MW的大電力測試能力，可滿足全球雲端服務供應商（CSP）及AI資料中心對高電力設備的測試需求，同時整合EMC（電磁相容）、安規及冷卻測試，打造全球少數具備一站式完整驗證能力的大電力測試平台。

穩得進一步說，公司自7月起，土城Mega Lab已陸續安排AI伺服器相關測試案件，實驗室產能已接近滿載，隨著案件持續增加，預期第4季將開始帶來較為明顯的營收及獲利貢獻，成為公司新的成長動能。

展望下半年，穩得認為，AI資料中心建置、高速交換器升級、Wi-Fi 7普及，以及企業持續推動產品結構優化，加上Mega Lab開始挹注營運，將形成多重成長引擎，公司將持續深耕AI伺服器、高速網通及EMC測試市場，提升自有品牌產品比重及技術服務價值，對全年營運維持樂觀看法，並持續朝逐季成長目標邁進。

財報 營收

延伸閱讀

氣立財報／上半年營收及獲利齊揚 每股賺0.69元

聯寶營收／7月達4,888萬元 創歷年同期次高

富世達上半年每股賺25.77元 看好AI新專案投產

榮成獲利／前七月轉盈 自結稅前淨利4.29億元優於去年

相關新聞

正瀚生技營收／7月6,224萬元年增22.7％ 前七月13.91億元再創同期新高

農業生技大廠正瀚-創（6534）5日公告7月合併營收6,224萬元，年增22.7％；累計今年前七月營收13.91億元，年增5.01％，續創歷年同期新高。正瀚於全球銷售高附加價值的植物生長調節劑（Plant Growth Regulator, PGR）與生物刺激素（Biostimulant），市場需求持續成長，營收已連續五年刷新歷史紀錄。

一詮營收／7月7.39億元創近14年新高 累計44.22億元同期續攻頂

LED導線架暨高階均熱片大廠一詮（2486）5日公布7月合併營收7.39億元，月增5.53%，年增42.52%，寫下近165個月（13年9個月）單月新高；累計今年前七月合併營收44.23億元，年增27.53%，創下歷史同期新高。

大立光營收／7月48.77億元月增31.39% 優於預期

大立光（3008）5日公布7月營收48.77億元，月成長31.39%、年減10.66%，優於預期；展望8月，大立光表示，維持先前展望，由於步入產業旺季，8月拉貨動能優於7月。

鴻海營收／7月9465億創新高 單月首度超過9千億門檻

鴻海（2317）5日公布7月營收為9,465億元，創單月歷史新高，月增15.18%，年增54.19%，也是單月營收首度超過9千億元門檻。該公司前七月營收為5.58兆元，為同期新高，年增37.89%。

海悅營收／下半年營運動能轉強 7月20.77億、年增982％

海悅（2348）5日公告，7月營收20.77億元，年增982.24％，累計今年前七月營收51.94億元，年增率50.88％。海悅表示，主要因台北「敦仰」、新北「A3光點」與高雄「達麗未來市」持續挹注完工交屋認列，推升營收。

東陽營收／7月20.36億元 創同期新高

全球最大汽車碰撞更換零組件製造集團東陽集團（1319）7月自結合併營收20.36億元，年成長23%，創史上同期新高紀錄。累計前七月自結累計合併營收133.30億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。