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氣立財報／上半年營收及獲利齊揚 每股賺0.69元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

氣動與電控自動化元件廠氣立（4555）5日上半年財報，稅後純益0.55億元，每股盈餘（EPS）0.69元，相較去年同期由虧轉盈，營運表現大幅成長。7月份自結營收為1.83億元，年增33.77%，亦創近三年來單月新高。

氣立表示，以精密金屬製造為主的浙江平湖廠，受惠於AI興起所帶動PCB產業等生產設備需求增加，且機器人相關零組件訂單持續增長，加上歐洲客戶上半年度需求開始回溫，原有汽車與農機等業務亦維持平穩，使機密金屬製造業績始終維持相對高檔水準。

而氣動及電控元件部分，由於台北廠與經銷商合力接獲半導體封測廠專案訂單、上海廠在大陸農業機械、液冷相關設備、新能源與儲能等業務開發有成下，整體營收也較去年同期提升；伴隨著泰國廠今年起正式投入貢獻集團營收；使上半年度營運增長。

除了營收維持增長外，近年來積極推動的產品優化設計及產能重新配置計畫也見到成效，不但有效降低生產成本與提升效率外，更直接反映在毛利率上，從去年第2季起回升至30%以上，至今年第2季更近33%。

在新產業及新產品開發上，上半年度在半導體封測專案訂單挹注與既有客戶持續下單下，相關無桿缸等產品出貨增長，半導體產業客群營收占比提升；至於超音波流量感測器部分，雖然客戶驗證時間較原先預期長，但經過不斷測試與產品修正，從第2季末起也開始由原先測試訂單轉變為小額正式訂單，客群也由半導體廠務及PCB拓展至水資源，生技等產業，逐漸有效轉化為營收。

法人表示，氣立上半年本業毛利率維持高檔，隨著泰國廠營收逐漸增長及新產業出貨占比持續提升，產品組合優化與客群結構轉型已逐步展現具體成效。展望下半年，加上流量感測器等新品接單於年底前放量，氣立在自動化、半導體與智慧製造三大趨勢驅動下，中長期營運成長性與獲利能力可望同步向上。

氣立 營收 財報

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