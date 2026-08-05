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揚秦財報／上半年1.35億元獲利年增三成 EPS 2.9元創同期新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

揚秦（2755）董事會5日通過第2季財報，單季合併營收為8.82億元、年增17.64%，稅後淨利0.74億元、年增37.17%，營收與獲利均創單季歷史新高，第2季每股純益（EPS）為1.58元。揚秦上半年合併營收17.07億元、年增19.13%，稅後淨利1.35億元、年增29.79%，營收及獲利均創上櫃以來同期新高，EPS來到2.90元，隨著營運規模持續擴大，展現穩健營運成果。

揚秦董事長卓靖倫表示，為強化經營團隊向心力，吸引與留任人才，並推動長期績效文化及共享企業成長成果，揚秦董事會決議發行3,000單位員工認股權憑證，每單位可認購1,000股普通股，若全數行使，將新增300萬股，約占目前已發行股數6.4%。此次認股價格將以不低於實際發行日收盤價訂定，存續期間五年，員工任職滿二年可行使50%，滿三年可行使75%，滿四年可全數行使。員工認股將有助於穩定營運團隊，加大關鍵人才留任力道。

展望後市，揚秦總經理林麗玲表示，主力品牌「麥味登」於今年4月成功突破全台1,000家門市大關，已成為企業營收的穩定基石。下半年各品牌將持續展店、擴大市占率。隨著暑期及下半年進入外食消費旺季，預計將帶動業績持續增長。以直營為主的鍋物品牌「涮金鍋」營收貢獻持續提升。下半年隨著新門市陸續進駐區域精華地段，並準備自桃園跨足至新北市林口區與新莊區，預期將有效進一步拉升整體營收。

截至目前，「麥味登」總店數1043家，「炸雞大獅」海內外店數123家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數8家，「涮金鍋」店數8家，「檳城煎蕊」店數１家。

財報 EPS 營收

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