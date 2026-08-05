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倍利科營收／7月2.73億元創新高 年增63.4%

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

半導體智能光學檢測與量測設備大廠倍利科（7822）5日公布2026年7月營運成果，受惠於全球AI晶片需求爆發以及半導體封裝大廠積極擴充CoWoS產能，單月營收來到2.73億元，較上月成長7.78%，比去年同期大幅增長63.4%，刷新歷史單月新高紀錄。

倍利科累計2026年1至7月營收為16.92億元，較去年同期的9.08億元大幅增加86.26%，展現極為強勁的營運成長爆發力。倍利科表示，全球AI伺服器與高效能運算（HPC）晶片拉貨動能強勁，帶動半導體晶圓代工與封測大廠加速擴建CoWoS、3D封裝及面板級封裝（PLP）等先進封裝產能，且由於先進封裝製程複雜度與良率要求極高，對於高精度AI智能光學檢測及半導體量測設備的需求持續攀升。

倍利科憑藉自主研發的高階AI光學檢測演算法與精密量測技術，成功打入全球半導體龍頭供應鏈，因此受益於晶圓廠與OSAT廠雙重訂單挹注，公司交貨排程維持滿載，成為推升營收自今年初以來持續強勁成長的主要動能，年增率多次突破50%～80%，展現優異的市場競爭力與成長潛力。

展望今年下半年，倍利科強調，公司除了在傳統晶圓與先進封裝AOI領域保持技術領先外，亦持續布局先進製程量測設備與新世代AI檢測平台，效益將隨客戶產能開出逐步顯現。法人估，在先進封裝產業紅利延續及設備驗收陸續入帳下，該公司下半年營運表現將優於上半年，全年營收與獲利皆有機會再創歷史新高。

營收 晶片 半導體

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