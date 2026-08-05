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新唐第2季每股虧損0.58元 衝刺BMC業務、明年增幅優於今年

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
新唐第2季每股虧損0.58元， 仍衝刺多領域應用微控制器。其中BMC業務明年增幅更優於今年。圖／新唐提供
新唐第2季每股虧損0.58元， 仍衝刺多領域應用微控制器。其中BMC業務明年增幅更優於今年。圖／新唐提供

新唐（4919)今(5)舉辦線上法人說明會，公布第2季仍虧損2.49億元，每股虧損0.58元。但公司表示，公司BMC業務，受惠雲端服務供應商 (CSP) 持續擴大AI基礎建設投資，今年明顯成成長，明年將進一步放大。

新唐第2季AI與運算應用營收占比由第1季的 35% 降至31%，主要來自PC及主機板產品，並非BMC或伺服器需求轉弱。

新唐表示，目前AI伺服器及資料中心投資主要集中在CSP業者，未來 BMC 業務成長也將以CSP客戶為主，而非傳統PC客戶，隨著新唐在CSP客戶的市占率持續提升，加上產品導入平台與客戶覆蓋範圍擴大，將成為明年BMC營運成長的兩大關鍵動能。

為因應明年AI及BMC需求大幅成長，新唐近期也擴大研發投資。第2季研發費用增加，短期雖對營業利益造成壓力，但相關投入主要是為下一階段AI伺服器產品需求提前準備。

雲端運算產品方面，新唐開發多款雲端運算晶片，包括eSIO/eBMC產品線的加密引擎，成功取得NIST密碼演算法之國際安全驗證，有助進一步切入高資安要求的CSP及資料中心市場。新唐也持續強化後量子密碼學 (PQC) 布局，將技術導入自家MCU平台，打造兼具安全性、高效能及低功耗的量子安全微控制器（ MCU ）方案。

新唐強調，愈來愈多產品將具備PQC規格，部分客戶已提前展開導入。此外，歐盟《網路韌性法案》(CRA) 相關需求也快速升溫，目前已有多項客戶合作案進行中，預期今年下半年至明年陸續貢獻。

至於智慧眼鏡方面，新唐目前與高通及谷歌共同合作，由谷歌主導整體平台架構，高通提供主要單晶片（SoC），新唐則在平台中扮演協同處理器供應商，提供關鍵影像處理單晶片 。

新唐 法人說明會 伺服器

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