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AI光通訊需求暢旺 全新、聯亞7月營收創歷史新高

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

國內光通訊磊晶大廠全新、聯亞5日雙雙公告上月營收，受惠磷化銦（Inp）基板到貨，推升產品出貨動能轉強，二家業者7月營收同步創歷史新高，業績表現亮眼。

全新7月營收衝上4.22億元，月增29.5%、年增45.1%，單月營收創新高；累計前七月營收23.46億元，年增30.5%。全新指出，隨著AI資料中心對磷化銦需求暢旺，加上公司已順利取得全球最大磷化銦基板供應商AXT的基板料源，因此推升7月業績動能大幅提升，並迎來全年首波爆發期，下半年營運展望樂觀。

展望未來，全新強調，公司目前訂單能見度高，預估第3季業績表現將逐月走升，後續將會持續努力取得基板料源，全力滿足客戶對磷化銦磊晶的強烈需求。

至於聯亞方面，該公司7月營收5.01億元，月增19.2%、年增176.5%，單月營收創新高；累計前七月營收26.26億元，年增120.9%。

聯亞日前法說會曾指出，由於公司產能供不應求，因此有必要擴大資本支出，同時為確保磷化銦基板料源，目前已與日商簽訂為期五年的供貨長約，此舉將有助於公司未來財務與業務發展。

聯亞近期已宣布將斥資13.15億元添購設備進行擴產，並與日商住友電氣工業株式會社簽訂磷化銦基板長期供貨合約，藉此衝刺營運成長。

據悉，磷化銦基板從去年就早已呈現供不應求的狀態，加上稀土價格持續上漲，因此包括全新、聯亞近期都已啟動擴產計畫，預估新產能開出後，產能成長幅度顯著擴大。

法人表示，今年以來磷化銦基板、磊晶都持續調漲價格，而下半年因步入產業旺季，市場需求更加強烈，預料磷化銦基板、磊晶很可能再次漲價，將有助於全新、聯亞等供應商毛利率走升。

營收 光通訊 聯亞

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