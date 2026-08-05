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致伸法說會／公布第2季每股賺1.26元 將加速關鍵模組與整合方案的開發

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

致伸（4915）5日召開法說會，公布第2季稅後純益5.8億元，季減3.3%，年減20.9%，每股純益1.26元。累計今年上半年稅後純益11.8億元，年減19.8%，每股純益（EPS）2.55元。

展望本季，致伸表示，終端需求與供應鏈環境仍具挑戰性，公司將審慎因應市場變化，持續提升營運效率與供應鏈彈性，以維持營運穩定。隨著AIoT、智慧製造及機器人應用需求持續成長，公司將加速關鍵模組與整合方案的開發及市場導入，有助於未來營運成長。

致伸第2季營收172.1億元，年增18%、季增8.1%。毛利率14.8%，年減2.7個百分點、季減1.1個百分點，營業利益率3.7%，年減1.1個百分點、季減0.6個百分點。

致伸上半年營收331.3億元，年增12.8%。上半年毛利率15.4%，年減1.9個百分點，營業利益率4%，年減0.9個百分點。

依各產品現表現，上季來自智慧生活及車用／智慧物聯（AIoT）產品營收占比分別為44%、25%及31%。展望中長期，公司將持續深化AIoT、AI智慧監控、機器人及車用領域布局，掌握新興應用成長機會。

致伸事業部總經理暨財務長蕭英怡表示，上季營收成長主要受惠消費聲學新案出貨強勁，以及專業聲學專案貢獻。但受人民幣升值，零組件價格上揚影響及產品組合變化，仍對毛利率造成壓力。面對外部成本波動，公司持續提升營運效率，積極與客戶協商價格調整，並強化採購及供應鏈管理，以降低成本與匯率波動，提升整體經營韌性。

致伸以AISF（AI Sensor Fusion）為核心，整合視覺、聽覺及人機介面等多元感測技術，並結合邊緣運算，進一步強化系統整合能力。公司預計8月19日至22日參加台北國際自動化工業大展，展示自主配送機器人、智慧視覺檢測及異音檢測等解決方案，協助設備即時感知環境、辨識異常並做出回應，提升生產效率、品質管理及預防性維護。

致伸 法說會 機器人

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