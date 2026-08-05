群光財報／第2季 EPS 3.06元為六季來最佳 累計5.06元賺逾半個股本

群光（2385）5日召開法說會，公布今年第2季稅後淨利22.41億元，季增54%，年增4%，為六季來最高，每股純益（EPS）3.06元。

群光累計今年上半年稅後純益36.97億元，年減1.3%，每股純益5.06元，連續三年半年報賺逾半個股本。

群光同時公布7月營收70.57億元，月減10.5%，年減12%，累計前七月營收523.16億元，年減6%。

因應上游原物料價格波動，群光表示，今年推動價格調整計畫，正依進度逐步推進，部分產品已於上季開始反映，不過，受限於客戶庫存消化周期與合約轉換進度，整體調價效益的完整顯現仍需時間，預計第3季將有更多產品陸續反應新價格。

展望本季，終端需求因DRAM價格高漲仍顯疲弱，法人預估，群光營收將與上一季持平或小幅增加。儘管漲價效益遞延發酵，惟受限客戶訂單增長審慎，本季獲利以「力求平穩、展現營運韌性」為首要目標。

各產品線表現方面，群光表示，上季終端需求受DRAM價格高漲壓抑而放緩，但商用市場表現優於消費性市場，影像產品線以智慧視訊會議系統表現最佳，第3季與上半年均強勁年成長逾兩成；此外，鍵盤類產品以電競鍵盤表現亮眼，第2季達年增高個位數，其中，NB鍵盤LED背光模組搭載率仍逾五成，凸顯商用機種仍為出貨主力。

展望未來，群光正面看待高階市場的成長動能，預期邊緣AI與商用市場成為下半年成長重要動能。儘管全球PC總出貨量受到記憶體成本通膨影響，導致入門款筆電面臨出貨壓力，但商用換機潮展現出相對穩健的價格耐受度，有效支撐高價值產品組合。同時，隨著全球AI PC市場滲透率可望在2026年底突破55%，高階與商用機種的普及，有利於公司產品組合。

邊緣AI影像業務方面，儘管客戶端面臨全球記憶體短缺，導致其最終組裝線有所延後、進而使群光影像產品出貨時程向後推遲，但在利基型垂直市場中，具備高進入壁壘的智慧安防與智慧視訊會議系統持續向美歐一線大廠穩定出貨；此外，亦成功承接客戶指定泰國廠生產的轉廠訂單，在多元產地布局與高階AI影像產品的支撐下，B2B業務穩健推進。

群光近年結合邊緣AI與視覺語言模型（VLM），透過「感測融合」技術深度學習並整合多元感測數據。旗下「邊緣AI影像方案」已廣泛應用於智慧安防、智慧視訊、車隊管理及智慧穿戴等市場，近期更與美系新創公司展開合作，成功將觸角延伸至機器人領域。