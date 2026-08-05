義隆法說會／估下半年PC市況比上半年弱一點 本季AI業績比重續增

筆電觸控IC大廠義隆（2458）於5日召開法說會，公布第2季獲利季增逾二成，每股純益為3.07元，上半年每股純益為5.53元。義隆表示，下半年PC市場需求可能會比上半年弱一些，但該公司會持續與客戶保持聯絡，不管是短單或急單都會予以全力配合。另外，其本季AI相關業績比重應會持續提高。

義隆第2季合併營收為32.05億元，季減0.6％、年增5.7％，歸屬母公司業主淨利8.79億元，季增24.7％、年增149％，每股純益為3.07元。

義隆上半年合併營收為64.3億元，年增4.5％，歸屬母公司業主淨利為15.84億元，年增75.6％，每股純益為5.53元。

義隆第2季的AI相關產品線營收已達12％，觸控類產品業績比重則為七成。義隆預期，本季AI相關業績比重應會持續提高。

針對後續營運展望，義隆坦言，由於DRAM與CPU等缺貨，與相關材料漲價，整體下半年PC市場需求可能會比上半年弱一些，尤其CPU缺料情形比預期明顯，因此下半年可能會比較辛苦一點，但該公司會持續與客戶保持聯絡，不管是短單或急單都會予以全力配合。

在報價方面，義隆董事長葉儀晧指出，該公司已從7月開始漲價，依照客戶與產品線不同，調整幅度約5％至10幾％。

針對無人機業務，義隆相關產品線已從IC進一步切入模組與AI Box出貨，葉儀晧說，平均銷售單價因此提高。同時，義隆對雷虎方面也已開始出貨。

另外，義隆投資美商沛達（PETA），進軍矽光子與光通訊市場，葉儀晧透露，沛達1.6T PIC會送樣，而3.2T產品預計於今年稍晚也將送樣。至於EIC方面，義隆與沛達共同設計開發，預期明年下半開始送樣，估計可能於後年上半年可量產。