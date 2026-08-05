快訊

外資狂掃903億！三大法人聯手買超1004億 台股飆逾1250點直逼4.5萬大關

最想談又動武最多 專家：川普是最不了解伊朗領導人的美國總統

女兒成詐團洗錢人頭戶 北市信義分局長：一時不察學到教訓

聽新聞
0:00 / 0:00

義隆法說會／估下半年PC市況比上半年弱一點 本季AI業績比重續增

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
義隆董事長葉儀晧。聯合報系資料照
義隆董事長葉儀晧。聯合報系資料照

筆電觸控IC大廠義隆（2458）於5日召開法說會，公布第2季獲利季增逾二成，每股純益為3.07元，上半年每股純益為5.53元。義隆表示，下半年PC市場需求可能會比上半年弱一些，但該公司會持續與客戶保持聯絡，不管是短單或急單都會予以全力配合。另外，其本季AI相關業績比重應會持續提高。

義隆第2季合併營收為32.05億元，季減0.6％、年增5.7％，歸屬母公司業主淨利8.79億元，季增24.7％、年增149％，每股純益為3.07元。

義隆上半年合併營收為64.3億元，年增4.5％，歸屬母公司業主淨利為15.84億元，年增75.6％，每股純益為5.53元。

義隆第2季的AI相關產品線營收已達12％，觸控類產品業績比重則為七成。義隆預期，本季AI相關業績比重應會持續提高。

針對後續營運展望，義隆坦言，由於DRAM與CPU等缺貨，與相關材料漲價，整體下半年PC市場需求可能會比上半年弱一些，尤其CPU缺料情形比預期明顯，因此下半年可能會比較辛苦一點，但該公司會持續與客戶保持聯絡，不管是短單或急單都會予以全力配合。

在報價方面，義隆董事長葉儀晧指出，該公司已從7月開始漲價，依照客戶與產品線不同，調整幅度約5％至10幾％。

針對無人機業務，義隆相關產品線已從IC進一步切入模組與AI Box出貨，葉儀晧說，平均銷售單價因此提高。同時，義隆對雷虎方面也已開始出貨。

另外，義隆投資美商沛達（PETA），進軍矽光子與光通訊市場，葉儀晧透露，沛達1.6T PIC會送樣，而3.2T產品預計於今年稍晚也將送樣。至於EIC方面，義隆與沛達共同設計開發，預期明年下半開始送樣，估計可能於後年上半年可量產。

義隆 法說會 業績

延伸閱讀

達發：第3季營運穩健向上

AMD財報／蘇姿丰說了什麼？五大重點一次看 從AI機櫃談到PC與遊戲市場

世界先進財報／今日召開法說會 上半年 EPS 2.84元

凌華接單穩定 下半年雙位數成長、擬擴大美國布局

相關新聞

大立光營收／7月48.77億元月增31.39% 優於預期

大立光（3008）5日公布7月營收48.77億元，月成長31.39%、年減10.66%，優於預期；展望8月，大立光表示，維持先前展望，由於步入產業旺季，8月拉貨動能優於7月。

鴻海營收／7月9465億創新高 單月首度超過9千億門檻

鴻海（2317）5日公布7月營收為9,465億元，創單月歷史新高，月增15.18%，年增54.19%，也是單月營收首度超過9千億元門檻。該公司前七月營收為5.58兆元，為同期新高，年增37.89%。

海悅營收／下半年營運動能轉強 7月20.77億、年增982％

海悅（2348）5日公告，7月營收20.77億元，年增982.24％，累計今年前七月營收51.94億元，年增率50.88％。海悅表示，主要因台北「敦仰」、新北「A3光點」與高雄「達麗未來市」持續挹注完工交屋認列，推升營收。

東陽營收／7月20.36億元 創同期新高

全球最大汽車碰撞更換零組件製造集團東陽集團（1319）7月自結合併營收20.36億元，年成長23%，創史上同期新高紀錄。累計前七月自結累計合併營收133.30億元。

研華法說會／接單維持高檔水準 第3季營收有望持續創新高

全球工業物聯網領導廠商研華（2395）5日舉行法人說明會，由董事長劉克振與陳清熙、蔡淑妍、張家豪等三位共治總經理親自主持，展望第3季，研華表示，整體接單動能及Design win表現維持高檔水位，預計2026年第3季營收表現可望年比、季比持續成長，單季業績續創新高紀錄，且毛利率及營業利益率表現維持上季水準。

創意營收／7月57.69億元續創新高 年增1.58倍

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠創意（3443）於5日公布7月業績，續創單月歷史新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。