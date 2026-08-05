快訊

外資狂掃903億！三大法人聯手買超1004億 台股飆逾1250點直逼4.5萬大關

最想談又動武最多 專家：川普是最不了解伊朗領導人的美國總統

女兒成詐團洗錢人頭戶 北市信義分局長：一時不察學到教訓

聽新聞
0:00 / 0:00

耕興財報／第2季3.13億元年增逾兩成 每股賺3.07元

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

耕興（6146）5日董事會通過上半年財報，第2季營收12.42億元，季增4.3%、年增12%；毛利率46.6%，與首季相當、年增0.9個百分點；營益率31.3%，季增0.8個百分點、年減1.8個百分點。歸屬母公司稅後純益3.13億元，季增3.4%、年增20.6%，獲利增幅高於營收，每股稅後純益（EPS）3.07元。

累計上半年，耕興營收24.3億元、年增9.2%；毛利率46.6%，年增0.9個百分點；營益率31%，年減1個百分點。歸屬母公司稅後純益6.15億元、年增12%，每股稅後純益6.04元，營收與獲利均優於去年同期。

董事會也同步通過上半年盈餘分配案，決議每股配發現金股利5.5元，現金股利總額約5.6億元；若以上半年每股純益6.04元計算，股利配發率約91.1%。

股利 財報 營收

延伸閱讀

威鋒電子財報／第2季營益率轉正 上半年獲利翻倍、EPS 1.24元

世界先進第2季獲利躍增逾三成 EPS 1.56元

定穎第2季營收年增近五成仍虧損 EPS 為負0.81元

鼎基財報／第2季三率三升 上半年每股賺4.81元創次高

相關新聞

大立光營收／7月48.77億元月增31.39% 優於預期

大立光（3008）5日公布7月營收48.77億元，月成長31.39%、年減10.66%，優於預期；展望8月，大立光表示，維持先前展望，由於步入產業旺季，8月拉貨動能優於7月。

鴻海營收／7月9465億創新高 單月首度超過9千億門檻

鴻海（2317）5日公布7月營收為9,465億元，創單月歷史新高，月增15.18%，年增54.19%，也是單月營收首度超過9千億元門檻。該公司前七月營收為5.58兆元，為同期新高，年增37.89%。

海悅營收／下半年營運動能轉強 7月20.77億、年增982％

海悅（2348）5日公告，7月營收20.77億元，年增982.24％，累計今年前七月營收51.94億元，年增率50.88％。海悅表示，主要因台北「敦仰」、新北「A3光點」與高雄「達麗未來市」持續挹注完工交屋認列，推升營收。

東陽營收／7月20.36億元 創同期新高

全球最大汽車碰撞更換零組件製造集團東陽集團（1319）7月自結合併營收20.36億元，年成長23%，創史上同期新高紀錄。累計前七月自結累計合併營收133.30億元。

研華法說會／接單維持高檔水準 第3季營收有望持續創新高

全球工業物聯網領導廠商研華（2395）5日舉行法人說明會，由董事長劉克振與陳清熙、蔡淑妍、張家豪等三位共治總經理親自主持，展望第3季，研華表示，整體接單動能及Design win表現維持高檔水位，預計2026年第3季營收表現可望年比、季比持續成長，單季業績續創新高紀錄，且毛利率及營業利益率表現維持上季水準。

創意營收／7月57.69億元續創新高 年增1.58倍

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠創意（3443）於5日公布7月業績，續創單月歷史新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。