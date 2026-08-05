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耕興財報／第2季3.13億元年增逾兩成 每股賺3.07元
耕興（6146）5日董事會通過上半年財報，第2季營收12.42億元，季增4.3%、年增12%；毛利率46.6%，與首季相當、年增0.9個百分點；營益率31.3%，季增0.8個百分點、年減1.8個百分點。歸屬母公司稅後純益3.13億元，季增3.4%、年增20.6%，獲利增幅高於營收，每股稅後純益（EPS）3.07元。
累計上半年，耕興營收24.3億元、年增9.2%；毛利率46.6%，年增0.9個百分點；營益率31%，年減1個百分點。歸屬母公司稅後純益6.15億元、年增12%，每股稅後純益6.04元，營收與獲利均優於去年同期。
董事會也同步通過上半年盈餘分配案，決議每股配發現金股利5.5元，現金股利總額約5.6億元；若以上半年每股純益6.04元計算，股利配發率約91.1%。
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